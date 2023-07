Everspace 2 hat jetzt einen Releasetermin XBU ringdrossel am Mi, 12.07.2023, 09:30 Uhr

Die Entwickler von Rockfish Games geben an, dass das Weltraumspiel Everspace 2 am 15. August 2023 für 49,99 € auf den Markt kommen wird. Passend dazu, haben wir euch den neuen Release-Date-Trailer in die News gepackt.

Beschreibung des Herstellers:

Everspace 2 ist ein rasanter Singleplayer-Spaceshooter mit umfangreicher Erkundung, tonnenweise Loot und klassischen Rollenspielelementen. Der Spieler erlebt eine aufregende Geschichte in einer lebendigen und offenen Welt voller Geheimnisse und Gefahren, während er herausfindet, wer er wirklich ist.

Quelle: Rockfish Games