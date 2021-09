Event-Kampf beginnt in Super Bomberman R Online XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 15:45 Uhr

In Super Bomberman R Online kommt es heute zum ersten Event-Kampf ("Standard"). Der steht ab sofort unter anderem auf der Xbox zur Verfügung. Dieses Update folgt kurz nach dem Start der zweiten Season des Spiels.

Die Event-Kämpfe finden während Quick-Match-Kämpfen statt, welche das Standard-Regelwerk verwenden. Es wird eine Vielzahl von Karten geben, auf denen Spieler gegeneinander antreten - diese werden jeden Tag wechseln, damit es immer spannend bleibt! Die Anzahl der Spieler, die an einem Event-Kampf teilnehmen können, wird sich ebenfalls täglich ändern. Es können entweder vier oder acht Bomber auf einmal gegeneinander antreten, sodass Spieler mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in ihren Matches rechnen können. Natürlich stehen weiterhin auch klassische Bomberman-Kämpfe bereit.

Mit dem neuesten Update wird auch ein neuer Charakter in die Franchise eingeführt - Shiori Fujisaki Bomber. Shiori Fujisaki, einer der beliebtesten Charaktere der Tokimeki Memorial-Reihe, ist niedlich, intelligent und sportlich begabt. In SUPER BOMBERMAN R ONLINE wird Shiori ein "Unique Type"-Bomber mit der Fähigkeit "Tokimeki Field" sein, die es ihr ermöglicht, alle Charaktere in der Nähe für kurze Zeit einzufrieren. Shiori Fujisaki Bomber ist für 300 „Bomber-Coins“ im Ingame-Shop erhältlich.

Quelle: Konami