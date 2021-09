Super Bomberman R Online startet in Season 2 XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 14:45 Uhr

In Super Bomberman R Online könnt ihr euch über den Start der Season 2 und somit über neue Inhalte freuen. Brachte Season 1 unter anderem für die Xbox den "Old Snake"-Bomber, erwartet euch jetzt der "Soma Cruz"-Bomber als neue Figur!

Bekannt ist Soma Cruz vor allem als Protagonist in Castlevania: Aria of Sorrow und Castlevania: Dawn of Sorrow und ist mit der Fähigkeit ausgestattet, Fledermäuse freizusetzen, durch die andere Spieler bei Kontakt für kurze Zeit ihre Spezialfähigkeiten verlieren. Zusammen mit diesem neuen Charakter wird es in Season 2 auch Event-Kämpfe geben (Details dazu in Season 2 werden noch bekannt gegeben). Auch hier dauert jede Season drei Monate und bringt den Spielern verschiedene neue Gegenstände und einen neuen Bomber-Helden. Inhalte, die als Teil einer Season verfügbar sind, können nur während der drei Monate, die jede Season dauert, erworben werden. Der Zugang zu Soma Cruz ist für 500 "Bomber-Coins" im Ingame-Shop erhältlich. Andere kosmetische Gegenstände wie Kostüme und Spielersymbole werden mit dem "Gold Pass" erhältlich sein.

Über SUPER BOMBERMAN R ONLINE:

Ursprünglich für Stadia veröffentlicht, orientiert sich SUPER BOMBERMAN R ONLINE an beliebten Spielelementen von Super Bomberman R – natürlich samt Rückkehr der acht Bomberman Bros – und bietet den Spielern einen aufregenden Online-Battle-Royale mit bis zu 64 Spielern im für die Reihe neuen "Kampf 64"-Modus.

Während Bomberman mit dem Gameplay zurückkehrt, welches das Franchise einst zu einem Partyspiel-Klassiker machte – durch Schlachtfelder sprengen, versteckte Power-ups finden und diese nutzen, um Gegner wegzupusten – bricht die Action in SUPER BOMBERMAN R ONLINE mit dem "Kampf 64"-Modus zu neuen Höhenflügen auf. In diesem originellen Battle Royale-Erlebnis verteilen sich bis zu 64 Spieler auf 16 Start-Schlachtfeldern. Mit jedem beendeten Schlachtfeld und besiegtem Spieler verringert sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Schlachtfelder weiter, bis zum ultimativen Kampf um den Titel zwischen den letzten Überlebenden.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE bringt über 100 Individualisierungsmöglichkeiten wie zahlreiche Kostüme, Accessoires und, zum ersten Mal überhaupt, Skins für die Bomben. Diese verändern optisch sowohl die Bombe selbst als auch ihre Explosion. Die Spieler können sich mit dem optionalen Premium-Pack (UVP 9,99 €) noch weiter von der Masse abheben und erhalten Zugriff auf 14 zusätzliche Bomber-Charaktere, die eine Hommage an klassische KONAMI-IPs wie Gradius, Silent Hill, Castlevania und mehr darstellen.

Während jeder Spieler auf der Welt in einen "Kampf 64"-Raum springen kann, ermöglicht das Premium-Pack den Spielern, ihr eigenes privates Match mit eigenem Raum und eigenen Regeln zu erstellen, die den "Kampf 64"-Modus, den "Standard"-Modus mit bis zu 16 Spielern oder "Grand Prix" umfassen. Bei "Grand Prix" werden die Spieler in zwei Teams von jeweils bis zu drei Spielern aufgeteilt, um sich im Sammeln von Punkten zu messen, wobei die höchste Gesamtpunktzahl gewinnt.

Quelle: Konami