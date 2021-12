Infos zur Season 3 von Super Bomberman R Online XBU MrHyde am Fr, 24.12.2021, 12:55 Uhr

Super Bomberman R Online ist in die dritte Season gestartet. Die neue Season wird begleitet vom Neuzugang „Suikoden 2 Hero Bomber“, basierend auf Riou aus der bei Fans beliebten Suikoden-Reihe.



Suikoden 2 Hero Bomber ist ein Bomberman, der die New State Army in den Kampf gegen Highland auf dem Planeten Dunan führt. Durch zahllose Begegnungen und Abschiede überwand er mit 107 Verbündeten ein Leben voller Widrigkeiten, um der Held zu werden, der er heute ist. In SUPER BOMBERMAN R ONLINEverfügt er über die „Twin Fang“-Fähigkeit, die Charaktere und Bomben in der Nähe mit einem Tonfa aus dem Weg fegt.



Neben dem Suikoden 2 Hero Bomber startet in Season 3 auch ein neues „Mighty Fest“-Event, welches auf dem „Power Zone“-Schlachtfeld stattfinden wird. In diesem Event starten die Bomben-Durchschlagskraft und Anzahl der platzierbaren Bomben für alle Spieler direkt von Beginn des Gefechts an auf der höchsten Stufe. Abschließend aktiviert der Erwerb des Season 3 Gold Battle Pass einen EXP-Bonus, mit dem Spieler in Quick-Matches bis zum Ende der Season 30% mehr Erfahrungspunkte erhalten. Neue Karten werden derzeit für den „Kampf 64“-Modus in SUPER BOMBERMAN R ONLINE entwickelt, weitere Informationen hierzu folgen in Zukunft.

Quelle: Konami Digital Entertainment