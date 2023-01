Eure Games with Gold Spiele im Februar 23 XBU MrHyde am Di, 31.01.2023, 18:45 Uhr

Im Februar 2023 warten im Rahmen der Games with Gold wieder zwei kostenlose Spiele auf euch für Xbox Series X|S und Xbox One. Von den Games with Gold profitiert ihr auch, wenn ihr Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate seid.



For the King (24,99 EUR): Verfügbar vom 1. bis zum 28. Februar

Der König wurde ermordet und das Königreich liegt in Scherben. Nimm Dein Schicksal in die Hand und versuche mit einer zusammengewürfelten Truppe das Land zu retten. Du kannst entscheiden, ob Du lieber im Singleplayer-Modus oder in der Koop-Variante zusammen mit Freund*innen spielst. Im Spiel könnt ihr zusammenbleiben oder euch aufteilen, um die verschiedenen Gebiete schneller zu erkunden. Nutze Deine einzigartigen Fähigkeiten, um aus den Duellen mit Feind*innen als Sieger*in hervorzugehen. Es wird darauf ankommen, dass Du Dich allen Widrigkeiten entgegenstellst. So lüftest Du das Geheimnis des Königsmordes und stellst die Ordnung im Land wieder her.



Guts N Goals (14,99 EUR): Verfügbar vom 16. Februar bis zum 15. März

So hast Du die beliebteste Sportart der Welt noch nie erlebt. Ob auf den Kopf gestellt, am Strand oder auf einer Eisbahn – Guts N Goals erfindet den Fußball neu. Oder hast Du Deine Freund*innen auf dem Weg zum Tor schon einmal verprügelt? Schnapp Dir Deinen Schläger und erkunde die Eigenheiten der unterschiedlichen Stadien. Es warten zahlreiche Minispiele und mehr als 30 Held*innen mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten auf Dich. Versuche, die zufälligen Mechanismen dieses Arcade-Fußballspiels mit Geschick und Deiner ganz eigenen Taktik zu bändigen.

Quelle: MIcrosoft