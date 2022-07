Eure Games with Gold Spiele im August 2022 XBU MrHyde am Fr, 29.07.2022, 10:32 Uhr

Auch im August 2022 warten im Rahmen der Games with Gold wieder kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S und Xbox One sowie zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung. Dank Abwärtskompatibilität kannst Du sie auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielen. Wer noch kein Xbox Live Gold Mitglied ist, kann hier sein Abo bei Amazon kaufen.

Calico

Calico ist eine entspannende Simulation, in der Du eine wichtige und liebevolle Aufgabe bekommst: Du baust das Katzencafé der Stadt wieder auf und füllst es mit süßen und knuddligen Tieren. Im Spiel triffst Du auf ein kleines Dorf und kümmerst Dich um das heruntergekommene Katzencafé. Baue Dein Café auf, indem Du es mit niedlichen Möbeln, lustigen Dekorationen und leckerem Gebäck füllst sowie dafür sorgst, dass es wieder voller Tiere ist.

Calico ist vom 1. bis zum 31. August auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

ScourgeBringer

Mit flüssigen Bewegungen, verheerenden Flächen-Angriffen, einer herausragenden Pixel-Grafik und einem Soundtrack mit Ohrwurm-Potenzial knüpft ScourgeBringer an kultige Rogue-Platformer und Metroidvania an. Ausgerüstet mit Deiner zuverlässigen Drohne kämpfst Du Dir Deinen Weg durch die Tiefen eines Dungeons voller antiker Maschinen, seltsamer Geister und gigantischer Bosse.

ScourgeBringer ist vom 16. August bis zum 15. September auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Saints Row 2

In 5 Jahren kann sich eine Menge verändern. Du erfährst es am eigenen Leibe, nachdem Du nach langer Zeit aus dem Koma erwachst. Die Saints der 3rd Street wurden aufgelöst und ihr Revier wurde unter verschiedenen Syndikaten aufgeteilt, die von korrupten Unternehmen gestützt werden. Du baust die Saints erneut auf, eroberst Dein Territorium zurück und erlebst ein Open World-Abenteuer voller Gewalt, aber auch charmantem Humor. Verdiene Dir den Respekt, der Dir zusteht und stelle Dein Imperium wieder her.

Saints Row 2 ist vom 1. bis zum 15. August auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Monaco: What’s Yours is Mine

Stelle die ultimative Diebesbande zusammen und begehe das perfekte Verbrechen. Dabei setzt sich Deine Truppe aus acht grundverschiedenen doch sehr talentierten Persönlichkeiten zusammen. Der Cleaner, der Locksmith und die anderen Mitglieder der Gruppe verfügen über nützliche Fähigkeiten, die Dir Deinen Raubzug erleichtern. Spiele entweder alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen und betrete schillernde Nachtclubs, luxuriöse Yachten und viele weitere Orte im Mittelmeer-Paradies Monaco.

Monaco: What’s Yours is Mine ist vom 16. bis zum 31. August auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Quelle: Microsoft