Erstes Entwicklervideo zu Deliver Us Mars XBU MrHyde am Mi, 11.05.2022, 11:00 Uhr

Die Macher von Deliver Us The Moon arbeiten schon an dem Nachfolger Deliver Us Mars, der auch für Xbox Konsolen erscheinen soll. Hier gibt es ein erstes Entwicklervideo von KeokeN Interactive und Frontier Foundry.

Quelle: Frontier Foundry