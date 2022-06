Gameplay-Trailer versüßt Wartezeit auf Deliver Us Mars XBU TNT2808 am Do, 09.06.2022, 10:45 Uhr

Das ambitionierte Sci-Fi-Abenteuer Deliver Us Mars erscheint zwar erst am 27. September für PC, PlayStation sowie Xbox One und Xbox Series X/S, heute aber haben wir ein paar Infos und einen ersten Gameplay-Trailer für euch. Da wird die Wartezeit doch gleich ein wenig erträglicher, oder nicht?

Für rund 30 Euro werdet ihr der Story von Kathy Johanson folgen können. Sie ist Teil der Crew des Zephyr-Space Shuttles, um an einer verzweifelten Mission auf dem Mars teilzunehmen. Ihr Ziel: Die schnell schwindende Erde zu retten, indem sie wichtige Kolonisationsschiffe, ARKs genannt, sichern. Diese wurden vor Jahren von der Schattenorganisation "Outward" gestohlen.

Kathy hat aber auch eine persönliche Antriebsfeder, die Menschheit zu retten: ihren Vater, Isaac. Er schloss sich Outward auf ihrem Weg zum Mars an, was ihn dazu zwang, sie als Kind zurückzulassen. Jetzt, wo eine mysteriöse Nachricht vom Roten Planeten, auf ihre Vergangenheit hinweist, ist Kathy dazu entschlossen, die Quelle ausfindig zu machen.

Ihr als Spieler müsst dazu Platform-Herausforderungen meistern, Rätsel lösen, tauchen, in der Schwerkraft zurechtfinden und sogar ein Raumschiff starten. Euch erwarten sandige Planetenoberflächen, das Innere der ARKs, eisige Täler und verlassene Kolonien. Einige Teile des Spiels verschlagen euch sogar auf die Erde und den Mond.

PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S-Spieler können sich zudem über erweiterte Funktionen freuen, etwa in Echtzeit berechnete Raytracing-Schatten und -Spiegelungen. Weitere Konsolenspezifische Funktionen werden noch vor dem Launch bekanntgegeben.

Quelle: Frontier Foundry