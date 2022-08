Deliver Us Mars wird verschoben XBU ringdrossel am Di, 16.08.2022, 09:15 Uhr

Die Verantwortlichen bei Frontier Foundry geben an, dass der Adventure-Titel Deliver Us Mars weltweit vom 27.09.22 auf den 02.02.23 verschoben wurde. Man will sicherstellen, dass das Spiel den hohen Erwartungen entspricht.

An update on the release date of Deliver Us Mars: pic.twitter.com/1SrFqjL3zm — Deliver Us Mars (@DeliverUsMars) August 15, 2022

Quelle: Frontier Foundry