Erster Trailer zu Sword of the Necromancer: Revenant XBU MrHyde am Mi, 07.12.2022, 14:00 Uhr

Es gibt jetzt ein erstes Video zu Sword of the Necromancer: Revenant, welches wir euch nicht vorenthalten wollen. Grimorio of Games hat das Video kurz vor dem zweiten Jahrestag der Veröffentlichung des ersten Spiels herausgebracht. Wann der Nachfolger des 3D Action-RPGs erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Grimorio of Games