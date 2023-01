Kickstarter-Kampagne für Sword of the Necromancer: Revenant angekündigt XBU MrHyde am Fr, 06.01.2023, 14:15 Uhr

Wie Grimorio of Games nun mitteilte, möchte man die Entwicklung von Sword of the Necromancer: Revenant mit einer Kickstarter-Kampagne pushen. Die Kampagne soll in wenigen Wochen starten und Unterstützer können dann beispielsweise das Spiel später günstiger erhalten oder andere Pakete erwerben. Hier nochmal der Trailer zum Spiel für euch.

Quelle: Grimorio of Games