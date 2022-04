Sword of the Necromancer: Revenant befindet sich in Entwicklung XBU MrHyde am Mo, 25.04.2022, 16:30 Uhr

Wie die Macher von Sword of the Necromancer mitteilten, arbeiten sie bereits an einen Nachfolger. Grimorio of Games möchte das 3D-Action-Rollenspiel Sword of the Necromancer: Revenant für PC und Konsolen veröffentlichen. Wann es soweit sein soll, ist nicht bekannt. Im Gepäck soll der Titel dann aber ein überarbeitetes Kampfsystem und vieles mehr haben.

Quelle: Grimorio of Games