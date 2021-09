Erste Season in Aliens: Fireteam Elite gestartet XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 12:00 Uhr

Am Mittwoch startete die Season 1 im Koop-Shooter Aliens: Fireteam Elite. Die bringt unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S neue Inhalte - kostenlos. Was genau? Unter anderem eine neue Klasse!

Auf folgende Inhalte könnt ihr euch freuen:

Neue Klassenerweiterung: Die Schild-Schwingende " Phalanx ", mit 15 Klassenspezifischen Perks

", mit 15 Klassenspezifischen Perks 4 Neue Waffen

Kosmetische Items als Belohnung (Helme, Waffen-Farbgebungen und Gimmicks)

Der erste Endeavor Pass ist außerdem ebenfalls seit heute verfügbar.

Der Endeavor Pass: Wey-Yu Armoury DLC hält folgende Inhalte bereit:

Zwei an "Wey-Yu" angelehnte Rüstungs-Skins für jede Klasse (12 insgesamt)

4 Helm Accessories

4 Waffen Farbschemata

4 Aufkleber

4 Emotes

1 Consumable Pack 1 Credit Pack

1 Challenge Card Pack

Quelle: Focus Home Interactive