Erlebt OlliOlli World im brandneuen Trailer Amortis am Mo, 14.06.2021, 12:45 Uhr

Lasst euch in diesem neuen Video vom Tourguide BB Hopper durch einige der Sehenswürdigkeiten und den Sound von Radlandia führen. Euer amphibischer Gastgeber stellt eine Auswahl der amüsanten Charaktere vor, denen ihr begegnen werdet. Er präsentiert außerdem die verschnörkelten Strecken, die durch brodelnde Städte, ausladende Wüsten, mysteriöse Wälder und üppige Berge zum Skaten, Springen und Grinden geradezu einladen.

Also schnappt euch ein Board - denn mit euren Skaterskills und BB Hoppers Connections stehen euch in Radlandia in diesem Winter alle Türen offen!

Quelle: Private Division