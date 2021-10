EPOS kündigt neue Headsets für Konsolen und PC an XBU TNT2808 am Di, 05.10.2021, 18:00 Uhr

EPOS legt nach: Neue Premium-Gaming-Headsets sind heute für den PC und Konsolen wie die Xbox One und Xbox Series X/S erschienen. Die H6PRO-Headsets basieren auf der GSP 600-Serie und können wahlweise mit offener oder geschlossener Akustik erworben werden.

Die Serie liefert außergewöhnliches, natürliches und umfassendes Highfidelity Audio für das ultimative Gaming-Klangerlebnis. Außerdem bietet sie kraftvollen Sound, einen abnehmbaren Mikrofonarm, langlebige Materialien und langanhaltenden Komfort und entfesselt so "The Power of Audio" für ein noch immersiveres Spielerlebnis.

H6PRO Closed – High-Performance Audio für ehrgeizige Gamer: Das H6PRO Closed ist die Weiterentwicklung der prämierten Serien GAMEZERO und GSP 600 mit geschlossener Akustik und bietet leistungsstarke Audioqualität mit überlegener passiver Geräuschunterdrückung. So kann man alles um sich herum ausblenden und sich voll auf sein Spiel konzentrieren. Das H6PRO Closed ist in Sebring Black, Racing Green und Ghost White erhältlich und liefert dynamischen, kraftvollen Sound ohne Kompromisse bei der Genauigkeit.

Für Gamer, die sich Präzision, Kontrolle und Zuverlässigkeit wünschen, um Bestleistungen zu erzielen, bietet das H6PRO Closed eine Reihe an durchdachten Produktmerkmalen:

Headset-Design mit geschlossener Akustik – Die geschlossenen Hörmuscheln des H6PRO Closed halten Ablenkungen aus der Umgebung fern, wodurch sich Gamer auf jedes kleinste Audiodetail konzentrieren können, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

– Die geschlossenen Hörmuscheln des H6PRO Closed halten Ablenkungen aus der Umgebung fern, wodurch sich Gamer auf jedes kleinste Audiodetail konzentrieren können, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein. Maximaler Komfort für lange Gaming-Sessions – Dank der leichten Konstruktion, einem gepolsterten Kopfbügel, zweiachsig-verstellbaren Hörmuscheln und Ohrpolstern aus Memory-Schaum sind Gamer mit dem H6PRO Closed auch für längere Spielsessions bestens gerüstet.

– Dank der leichten Konstruktion, einem gepolsterten Kopfbügel, zweiachsig-verstellbaren Hörmuscheln und Ohrpolstern aus Memory-Schaum sind Gamer mit dem H6PRO Closed auch für längere Spielsessions bestens gerüstet. Abnehmbares Lift-to-Mute-Mikrofon – Gamer können zum Stummschalten einfach den Mikrofonarm anheben. Bei Verwendung eines externen Mikrofons kann der praktische, magnetische Mikrofonarm des Headsets, der für eine optimale Sprachaufnahme entwickelt wurde, einfach abgenommen und durch eine elegante Abdeckplatte ersetzt werden.

– Gamer können zum Stummschalten einfach den Mikrofonarm anheben. Bei Verwendung eines externen Mikrofons kann der praktische, magnetische Mikrofonarm des Headsets, der für eine optimale Sprachaufnahme entwickelt wurde, einfach abgenommen und durch eine elegante Abdeckplatte ersetzt werden. Mit allen gängigen Plattformen kompatibel – Der Lieferumfang des H6PRO Closed umfasst austauschbare Kabel für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch. Gamer können das Headset auch mit einer externen Soundkarte von EPOS koppeln, um ihr Gaming-Audio noch weiter zu verbessern.

– Der Lieferumfang des H6PRO Closed umfasst austauschbare Kabel für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch. Gamer können das Headset auch mit einer externen Soundkarte von EPOS koppeln, um ihr Gaming-Audio noch weiter zu verbessern. Das nächste Level für PC-Audio – Das H6PRO Closed ist für alle Plattformen mit analogen, kabelgebundenen Ausgängen konzipiert und spielt in Verbindung mit der externen Soundkarte GSX 300 optimalen, binauralen Kopfhörer-Surround-Sound über die EPOS Gaming Suite aus. Das H6PRO Closed liefert ein leistungsstarkes und individuell anpassbares Klangerlebnis in jedem Spiel, wodurch Gamer ihrer Konkurrenz dank Premium-Audio immer einen Schritt voraus sein können.

H6PRO Open – räumliches, natürliches Hi-Fi-Audio mit offener Rückseite Das H6PRO Open ist mit patentierten Lautsprechern ausgestattet, die für den charakteristischen EPOS Sound sorgen und setzt so mit einem intensiven, offenen und umfassenden Klangbild neue Maßstäbe. Dieses Headset mit offener Akustik liefert natürliches und realistisches Game Audio über das gesamte Frequenzspektrum bei minimaler Hörermüdung. Für Gamer, die ein natürliches High-End-Klangerlebnis wollen oder in ruhigen Umgebungen spielen, ist das H6PRO Open das optimale Headset – ohne Kompromisse.

Das H6PRO Open ist in Sebring Black, Racing Green und Ghost White verfügbar und bietet die gleichen Premium-Produktmerkmale wie das H6PRO Closed, wie verbesserter Komfort, ein abnehmbares Lift-to-Mute-Mikrofon und Multi-Plattformkompatibilität, mit einigen wichtigen Unterschieden:

Headset-Design mit offener Akustik – Das H6PRO Open wurde für Gaming in einer ruhigen Umgebung entwickelt und ist das ultimative Hochleistungs-Headset. Die technisch ausgereiften Schallwandler liefern natürliche Hi-Fi-Audioqualität für ein erstklassiges Klangerlebnis. Das offene akustische Design sorgt für ein intensives Klangbild und eine detailreiche natürliche Audiowiedergabe beim Spielen.

– Das H6PRO Open wurde für Gaming in einer ruhigen Umgebung entwickelt und ist das ultimative Hochleistungs-Headset. Die technisch ausgereiften Schallwandler liefern natürliche Hi-Fi-Audioqualität für ein erstklassiges Klangerlebnis. Das offene akustische Design sorgt für ein intensives Klangbild und eine detailreiche natürliche Audiowiedergabe beim Spielen. Natürlich sprechen, natürlich hören – Das offene Akustik-Design ermöglicht es, die eigene Stimme völlig problemlos zu hören – ohne die Mithörfunktion aktivieren zu müssen.

Das H6PRO Closed und das H6PRO Open zeichnen sich durch hochwertige Komponenten und ein ergonomisches Lautstärkerad an der rechten Hörmuschel für rasche, spontane Anpassungen aus. Beide Headsets werden mit PC- und Analog-Kabeln für Konsolen sowie zwei Abdeckplatten für den abnehmbaren Mikrofonarm geliefert.

Preis und Verfügbarkeit

Die EPOS H6PRO Open und Closed Gaming-Headsets sind jetzt auf eposaudio.com/gaming und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Der UVP für das H6PRO Closed und H6PRO Open beträgt 179 €. Die H6PRO Gaming-Headsets mit geschlossener und offener Akustik sind mit Mac, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch kompatibel und ab sofort in beiden Varianten erhältlich.

Quelle: EPOS