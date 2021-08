Entwickler führen Anti-Cheat-Software für Destiny 2 ein

Wie Bungie angibt, wird man ab der kommenden Season die neue Anti-Cheat-Software BattleEye für Destiny 2 einsetzen. Weitere Infos zu den Details sollen bald am 24. August geliefert werden.

Our partnership with BattlEye will soft launch next Season. Just another step toward a level playing field for all.



Learn more on 8/24: https://t.co/P3UimOS4vk pic.twitter.com/vyrPp8yU57