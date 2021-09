eFootball 2022 ist weltweit verfügbar XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 12:15 Uhr

Für den PC, PlayStation-Konsolen sowie die Xbox One und Xbox Series X/S steht ab sofort die Free-to-Play-Fußballsimulation eFootball 2022 bereit zum Download. Im Herbst folgt dann schon das erste große Major Update.

Um den Release von eFootball 2022 gebührend zu feiern, wird es eine Kick-Off-Kampagne zum Launch des Spiels geben, die aus Online-Partien und dem "Worldwide Clubs"-Event besteht. Die Online-Partie-Kampagne bietet allen Spielern die Chance auf Zufallsdeal-Verträge basierend auf der Anzahl der Partien, die sie spielen. Zufallsdeal-Verträge geben den Spielern die Möglichkeit, "Legendary"-Spielerkarten zu erhalten. Diese Spielerkarten können die eigenen Kreativteams ab dem Herbst-Update verstärken. Die Online-Match-Kampagne startet ab jetzt und geht bis zum 8. November 2021. Die genauen Belohnungen sind:

Chance Deal #1 – nach zehn gespielten Partien

Chance Deal #2 – nach 15 gespielten Partien

Chance Deal #3 – nach 20 gespielten Partien

Das "Worldwide Clubs"-Spezialevent erlaubt es den Spielern, ihre favorisierten Klubs zu wählen und damit gegen Rivalen aus aller Welt anzutreten. Ab heute können die Spieler tief in die Welt von eFootball eintauchen und dort Online- sowie Offline-Partien mit echten Mannschaften erleben. Der Online-Eventmodus lässt die Nutzer gegen andere in "Challenge Events" antreten. Jede Woche können Spieler eine von über 200 lizenzierten Mannschaften wählen und in verschiedenen Herausforderungen um die Ingame-Währung GP spielen, die ab dem nächsten großen Update genutzt werden kann.

Wurde ein Team ausgewählt, kann für die Dauer des aktuellen Events auch nur diese Mannschaft gespielt werden. Das wird zurückgesetzt, sobald die Zeit der aktiven Challenge abgelaufen ist und eine neue beginnt.

Pro Eventzeitraum wird es zwei Challenges geben; das Erfüllen der ersten Challenge schaltet Herausforderung Nummer 2 frei. Die Spieler können dabei so viele Versuche und Spiele starten, wie sie möchten – selbst nachdem die Challenges gemeistert wurden, gibt es hier kein Limit. Einzig die Belohnung der erfolgreich abgeschlossenen Herausforderung sinkt bei mehrmaligem Erfüllen – GP können allerdings weiterhin im Sinne der "Play to Win"-Struktur von eFootball verdient werden. eFootball 2022 bietet im Online-Matchmaking Spiele auf Cross-Generation-Basis (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One), sodass die Spieler den Event-Modus unabhängig der verfügbaren Konsolengeneration erleben können. Das "Worldwide Clubs"-Event startet ab jetzt und geht bis zum 8. November.

Spieler können offline gegen die KI oder einen Freund spielen und verfügen dabei über eine Auswahl von neun komplett authentischen Partnerklubs, die alle im aktuellsten offiziellen Trailer auftauchen. Dazu kommen folgende Stadien: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena und das eFootball Stadium.

Das große Update im Herbst liefert zahlreiche aufregende Features für eFootball 2022, darunter:

Kreativteams – Hier kann das eigene Dream Team erstellt werden, in dem Spieler und Coaches unter Vertrag zu nehmen sind, die zur eigenen Spielweise passen und im Laufe der Zeit durch intensives Training verbessert werden.

– Hier kann das eigene Dream Team erstellt werden, in dem Spieler und Coaches unter Vertrag zu nehmen sind, die zur eigenen Spielweise passen und im Laufe der Zeit durch intensives Training verbessert werden. Neue Spielertypen – es wird vier neue Spielertypen im Spiel geben: "Standard", "Trending", "Featured" und "Legendary".

– es wird vier neue Spielertypen im Spiel geben: "Standard", "Trending", "Featured" und "Legendary". Verträge – Nutzer können Spieler über zwei Vertragsarten verpflichten: Zufallsdeals und Listenvertrag,

– Nutzer können Spieler über zwei Vertragsarten verpflichten: Zufallsdeals und Listenvertrag, Neue Match-Modi – Nutzer werden Zugriff auf Modi wie eFootball Kreativliga, Tour-Event, Challenge-Event, "Online Schnelles Spiel" und Online-Match-Lobby haben

Nutzer können sich auf den Release des Major Updates vorbereiten, in dem sie das Premium Player Pack vorbestellen. Solange der Benutzer die Auswahl nicht zurücksetzt, erhält er darin garantiert sechs einzigartige Spieler ohne Duplikate und jeder der zur Verfügung stehenden Spieler hat eine gleich hohe Wahrscheinlichkeit, unter Vertrag genommen werden zu können.

Spieler werden außerdem mit zwei zusätzlichen Zufallsdeal-Verträgen belohnt, wenn sie das Paket vorbestellen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf acht statt der sechs Verträge, die nach Ende der Vorbestellungsphase enthalten sein werden.

Das eFootball 2022 Premium Player Pack kann ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und PC Steam zum Preis von 39,99 € (UVP) vorbestellt werden. Diejenigen, die eFootball PES 2021 SEASON UPDATE oder eFootball PES 2021 LITE besitzen, können das Premium Player Pack über eines der beiden Spiele mit einem Rabatt von 10 % erwerben.

Darüber hinaus erhalten treue eFootball PES 2021 SEASON UPDATE- und/oder eFootball PES 2021 LITE-Spieler einen variablen Veteranenbonus, der in eFootball™ 2022 auf der Grundlage ihrer Ingame-Spielersammlung basiert. Benutzer konnten sich bis zu zwei Zufallsdeal-Verträge und 1.000.000 GP verdienen:

Die Zufallsdeal-Verträge werden nach der Anzahl der Spieler in der "Iconic Moments Series" vergeben: 1 bis 5 Spieler – ein Zufallsdeal-Vertrag 6 und mehr Spieler – zwei Zufallsdeal-Verträge

GP werden nach der Anzahl der "Legends"-Spieler vergeben: 1 bis 7 Spieler – 300.000 GP 8 bis 14 Spieler – 500.000 GP 15 und mehr Spieler – 1.000.000 GP



Der Stichtag für das Erreichen dieser Meilensteine war der 16. September 2021 um 01:59 Uhr (UTC). Der Verteilungszeitraum für den Veteranenbonus endet am 23. Dezember 2021 um 01:59 Uhr (UTC).

Quelle: Konami