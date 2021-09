eFootball 2022 erscheint Ende des Monats XBU MrHyde am Di, 07.09.2021, 12:15 Uhr

Konami geht mit dem neuen Free2Play-Ansatz einen ganz neuen Weg mit ihrer Fußball-Simulation und los geht es mit eFootball 2022 am 30. September. Zudem wurde schon ein großes Update angekündigt. Hier sind alle Details für euch:



eFootball™ 2022 wird am 30. September veröffentlicht und bietet den Spieler einen ersten Eindruck davon, was sie von der neuen Free2Play-Fußballsimulationsplattform alles erwarten können. Im Herbst 2021 erscheint dann bereits das erste kostenlose, große Update. Dieses Update markiert zudem den Start von eFootball™ 2022 für iOS und Android-Geräte.

Seitaro Kimura, eFootball™ Series Producer bei Konami Digital Entertainment, kommentiert: Da ‘eFootball’ der Name unserer gesamten Plattform ist, ist ‘eFootball 2022’ der offizielle Titel für unsere erste Saison an Inhalten. Plattform-Updates, die neue Funktionen wie plattformübergreifendes Matchmaking und Unterstützung für mobile Controller mit sich bringen, werden in den kommenden Monaten regelmäßig erscheinen und immer kostenlos sein. Zukünftige Inhaltsupdates und Spielmodi werden den Spielern entweder als kostenlose oder als Premium-Optionen angeboten. Wir freuen uns darauf, die Spieler auf dem Spielfeld zu sehen und ihr Feedback zu erhalten.”

Inhalte zum Release von eFootball™ 2022

Das Herz von eFootball™ bildet „eFootball™ World“. In diesem Spielmodus können die Spieler kostenlos ab dem 30. September Partien mit echten Mannschaften spielen, inklusive:

Offline Matches

• Offline-Spiele gegen eine KI oder einen Freund mit einer Auswahl von neun authentischen Klubs, die zur Auswahl stehen: FC Bayern München, FC Barcelona, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC

• Auswahl von sechs verschiedenen Stadien: Allianz Arena, Camp Nou, Old Trafford, Emirates Stadium, Allianz Stadium, eFootball Stadium

Online Events

• Cross-Generation-Matchmaking (PlayStation®5 gegen PlayStation®4, Xbox Series X|S gegen Xbox One) mit wöchentlichen Online-Events und voreingestellten Mannschaften im Spiel um GP.

Inhalte des ersten großen Updates für eFootball™ 2022

Diesen Herbst, das genaue Datum wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet, werden zahlreiche Core-Features in eFootball™ World als kostenloses Update hinzugefügt, darunter unter anderem „Creative Teams“.

Creative Teams

• In diesem Modus können Spieler und Trainer verpflichtet werden, die zu den jeweiligen Lieblings-Taktiken und -Aufstellungen passen. Diese müssen im Anschluss trainiert und verstärkt werden, um gegen andere Spieler auf der Welt antreten zu können. In eFootball™ 2022 können die am meisten begehrten Spieler verpflichtet werden, um so das Beste aus dem Team Building rausholen zu können.

• Als Basis kann eine von über 600 lizenzierten Mannschaften gewählt werden und bietet damit Zugriff auf das authentische Wappen, Trikot-Set und Stadion*. So entsteht langsam der eigene Traumklub.

*Reale Stadien sind nicht für alle Mannschaften verfügbar.

Neue Spielmodi*

• eFootball™ Creative League – das ist die Liga, in der Spieler ihr eigenes Creative Team nutzen können, um gegen andere anzutreten und der beste Spieler der Welt zu werden. Durch das Verdienen von Punkten kann der Aufstieg in die nächste Liga gemeistert werden, zudem stehen Belohnungen, basierend auf der Performance in den zehn Spielen pro Runde, bereit.

• Tour Event – Spiele gegen KI-Gegner in einem Tour-Format, in welchem durch das Sammeln vieler Punkte Belohnungen verdient werden können

• Challenge Event – Online-Spiele gegen andere Spieler, bei dem es darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen

• Online Quick Match – Klassisches Online-Match gegen andere Spieler. Es stehen über 600 lizenzierte Mannschaften/Klubs zur Verfügung, zudem das neu hinzugefügte Cross-Plattform-Matchmaking (PC und Konsolen)

• Online Match Lobby – Online-Matchroom, um andere Spieler für ein 1-gegen-1 einzuladen

*Bestimmte Match-Modi werden erst nach dem Launch von v1.0 zur Verfügung stehen. Mehr Details bald.

Neue Spielertypen

• Standard – Spieler, die auf der Performance in der aktuellen Saison basieren. Diese können mit eFootball Coins oder GP unter Vertrag genommen werden.

• Trending – Spieler, die auf bestimmte Matches oder Spieltagswochen basieren, in denen sie besonders gut waren

• Featured – handverlesene Spieler, die mit eFootball™ Coins oder eFootball™ Points verpflichtet werden können

• Legendary – Spieler, die auf einer bestimmten legendären Saison basieren und bin eFootball™ Coins oder eFootball™ Points erworben werden können

• Es gibt insgesamt drei Ingame-Währungen in eFootball™: eFootball™ Coins (Premium-Währung), GP (durch Spielen verdienbar) sowie eFootball™ Points (ebenfalls durch Gameplay zu erlangen)

• Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite zum Spiel.

Match-Passes & Zielaufgaben*

• Nach einer bestimmten Anzahl gespielter Spiele gibt es für den Match-Pass Belohnungen wie bestimmte Verträge, mit denen die Nutzer Spieler ihrer Wahl verpflichten können, eFootball™ Coins und mehr. Die Nutzer haben zudem die Möglichkeit, einen höherwertigen „Advantage Match Pass“ zu erwerben, um noch größere Belohnungen zu erhalten.

• Unabhängig davon erhalten die Spieler Belohnungen für das Erreichen bestimmter Ingame-Ziele. Für noch größere Belohnungen besteht die Möglichkeit, eFootball™ Coins auszugeben, um Premium-Ziele freizuschalten.

*Manche Features gehen erst nach Release von v1.0 live. Mehr Infos dazu folgen.

eFootball™ für iOS und Android

Mit der auf der Unreal Engine basierenden eFootball-Plattform war es möglich, das Spielerlebnis auf Konsole, PC und Mobilgeräten zu vereinheitlichen und ein echtes Gameplay auf Konsolenniveau auf iOS- und Android-Geräten zu bieten. Für die derzeitigen Nutzer von eFootball PES 2021 mobile wird eFootball 2022 als Update der bestehenden App zur Verfügung gestellt, wobei die bisherige Version mit einer neuen Engine und neuen Funktionen komplett überarbeitet wird. Trotz der bedeutenden Änderungen hat das Entwicklerteam dafür gesorgt, dass die derzeitigen Nutzer viele Elemente aus dem Spiel übernehmen können, sobald eFootball 2022 im Herbst live geht. Alle Einzelheiten darüber, was übernommen werden kann und was nicht, sind jetzt auf der offiziellen Webseite verfügbar.

Wie bei Konsole und PC wird die eFootball-Plattform auf dem Handy im Laufe der Zeit regelmäßige Updates für die Funktionalität erhalten. In den folgenden kostenlosen Updates wird die Unterstützung für mobile Controller hinzugefügt und damit die Möglichkeit, plattformübergreifendes Matchmaking zwischen allen Controller-basierten Spielern zu wählen.

Geplante Updates in der Zukunft

Nachfolgend eine kleine Auswahl an Features und Inhalten, die zu einem späteren Zeitpunkt zur Plattform hinzugefügt werden. Mehr Details dazu folgen in Zukunft.

Edit Mode

• Die Möglichkeit, komplett eigene Teams, Trikots, Spieler und mehr zu erstellen, wird für unterstützte Geräte kostenlos hinzugefügt – mehr Details folgen zeitnah

Weitere Gameplay-Updates

• PlayStation®5 haptic feedback sowie Unterstützung der adaptive trigger

• Weitere Verbesserungen an der Ballphysik

• Power Pass, Power Shot und weitere Spezialtechniken

• Support für Mobile-Controller

• Volles Cross-Plattform-Matchmaking (PC, Konsole und mobile Endgeräte)

Quelle: Konami