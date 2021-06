E3-Trailer zu Sherlock Holmes Chapter One XBU MrHyde am Mo, 14.06.2021, 14:30 Uhr

In dem neuen E3-Trailer zum kommenden Spiel Sherlock Holmes Chapter One gewährt man euch einige Einblicke in die Gedankenwelt des Detektivs. Sherlock Holmes Chapter One wird offenbaren, wie der junge Sherlock zu dem rastlosen und zynischen Genie wurde, das wir alle kennen. Mit seinen ersten umfassenden Ermittlungen zum rätselhaften Tod seiner Mutter schlägt er auf der Insel Cordona einen Pfad ein, der letzten Endes sein ganzes Leben prägen wird.

Quelle: Frogwares