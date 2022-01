Dynasty Warriors 9 Empires jetzt kostenlos ausprobieren XBU MrHyde am Fr, 28.01.2022, 14:00 Uhr

KOEI TECMO Europe und der Entwickler Omega Force geben bekannt, dass die kostenlose Demo-Version des kommenden Taktik-Actionspiels Dynasty Warriors 9 Empires ab sofort für die Konsolen Xbox Series X|S und Xbox One sowie Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation5 verfügbar ist. Dynasty Warriors 9 Empires fügt der 1 vs. 1.000-Action strategische Kriegselemente hinzu, während sich die Spieler auf die Suche nach dem alten China begeben.



Die Demo-Version von Dynasty Warriors 9 Empires enthält die brandneuen, weiterentwickelten Burgbelagerungen, die sowohl Invasions- als auch Verteidigungskämpfe beinhalten. In diesem herausfordernden Tutorial stürmen die Spieler die feindliche Burg oder kämpfen um die Verteidigung ihrer Festung. Virtuelle Kriegsherren können jedes Belagerungsszenario wiederholt durchspielen, um die besten Strategien zu entdecken und zu entwickeln, mit denen sie ihre Gegner überwältigen und ausstechen können.



Darüber hinaus können die Fans den detaillierten Editier-Modus von Dynasty Warriors 9 Empires erleben, der es den Spielern ermöglicht, ihre eigenen Offiziere zu erstellen, bevor sie mit ihnen in die Schlacht ziehen. Die neu erstellten Charaktere können dann von der Demoversion in das vollständige Spiel übertragen werden, solange man auf der gleichen Plattform sowohl in der Demo als auch im Endprodukt spielt.

Quelle: Koei Tecmo