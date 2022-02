Dynasty Warriors 9 Empires jetzt im Handel XBU MrHyde am Mi, 16.02.2022, 10:45 Uhr

Das Taktik-Actionspiel Dynasty Warriors 9 Empires wurde nun von KOEI TECMO Europe und Entwickler Omega Force veröffentlicht. Der Titel ist für die Plattformen Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC über Steam, Google Stadia, PlayStation 4 und digital auf PlayStation 5 erhältlich. Macht euch bereit für einen Kampf "Einer gegen Alle".



Offizielle Infos:



DYNASTY WARRIORS 9 Empires lässt den Spieler in die Rolle von 94 der berühmtesten und gefürchtetsten Offiziere von DYNASTY WARRIORS 9 schlüpfen und die dramatische Welt der Drei Königreiche erleben. DYNASTY WARRIORS 9 Empires nimmt Spieler mit auf eine Mission, um eine feindliche Festung in der brandneuen, weiterentwickelten Burgbelagerung zu durchbrechen, oder lässt diese die Politik hinter den Kulissen spielen, Logistik und Allianzen aufbauen, während sie geheime Pläne in ihrem Bestreben, das Königreich zu beherrschen, formulieren.



DYNASTY WARRIORS 9 Empires bietet Szenarien, die die Fans in verschiedene Epochen versetzen und es ihnen ermöglichen, historische Momente wie den Aufstand der Gelben Turbane und die Schlacht von Chibi zu erleben. Aber nur weil sie in historischen Epochen spielen, heißt das nicht, dass sie der Geschichte folgen müssen, um erfolgreich zu sein. Sie schreiben ihre eigene Geschichte der Drei Reiche auf eine Art und Weise um, die sie sich nie hätten vorstellen können, wie z. B. die Vereinigung Chinas mit allen noch lebenden Offizieren von Wu, oder indem sie ihre Lieblingsoffiziere in einem Kommando versammeln, oder sogar indem sie eine Rebellion anzetteln, um die Kontrolle über die Karte zu übernehmen!

Quelle: Koei Tecmo