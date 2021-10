Ab Februar wird in Dynasty Warriors 9 gemetzelt XBU TNT2808 am Mo, 04.10.2021, 18:00 Uhr

Die Reihe ist bekannt für bombastische Kämpfe, ab dem 15. Februar 2022 geht es in Dynasty Warriors 9 Empires wieder auf das Schlachtfeld, dann unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S.

DYNASTY WARRIORS 9 Empires kombiniert die 1-vs.-1.000-Action von DYNASTY WARRIORS mit taktischen Elementen und versetzt die Spieler in das alte China. Die Kämpfe haben sich im Vergleich zu früheren Titeln der Serie dank des "Storming-the-Castle"-Features stark verändert. Die Bereiche rund um die Burgen, die Schlachtfelder und Scharmützel entwickeln sich zu jenen "Storming-the-Castle"-Kämpfen, bei denen die Spieler um die Kontrolle der Burg kämpfen. Spieler dringen während der „Belagerungsschlachten“ in den gegnerischen Stützpunkt ein, indem sie Belagerungswaffen einsetzen und ihrer Truppe während der Schlacht weitere Anweisungen geben. Sobald ein gegnerisches Tor durchbrochen wurde, beginnt die „Entscheidungsschlacht“, in welcher der Sieg errungen wird, indem der Kommandant besiegt wurde. Für den letzten erbitterten Widerstand kehren alle gegnerischen Offiziere noch einmal auf das Schlachtfeld zurück – dort können sie final besiegt oder gefangen genommen werden.

Ein weiteres Element, das den Kampf stark beeinflussen wird, sind die "Secret Plans". Diese werden in der Schlachtvorbereitungsphase ausgewählt und als Mission im Kampf aktiviert. Jeder Secret Plan hat seine eigenen Bedingungen für Erfolg oder Misserfolg. Sobald die Kriterien erfüllt sind, werden vorteilhafte Effekte für die Verbündeten aktiviert, beispielsweise "Capture Surrounding Bases", "Defeat Messengers", "Escort the Engineers" und viele mehr. Jede Schlacht besitzt Phasen des Angriffs und der Verteidigung, in denen sich die Secret Plans unterschiedlich nutzen lassen. Andererseits können auch Gegner dieses taktische Mittel nutzen. Die Secret Plans des Gegners können allerdings auch verhindert werden.

Die Armee-Affinität wird auch in DYNASTY WARRIORS 9 Empires eine wichtige Rolle spielen, da jede Offizierseinheit einem militärischen Einheitentyp zugewiesen wird. Die drei Typen haben jeweils Stärken und Schwächen: Infanterie < Bogenschützen < Kavallerie < Infanterie. Wenn eine Einheit gegen einen Gegner kämpft, der im Nachteil ist, kann sie mehr Schaden austeilen und den erlittenen Schaden verringern. Wenn eine Einheit jedoch gegen Gegner mit Nachteilen kämpft, kehrt sich die Situation um. Darüber hinaus hat jede Militäreinheit ihre eigenen Spezialeffekte: Infanterie kann Belagerungswaffen effektiver angreifen, Kavallerie kann dem gegnerischen Hauptquartier mehr Schaden zufügen und Bogenschützen können simultane Angriffe durchführen.

Neben den Kämpfen werden auch die aus der Empires-Serie bekannten politischen Intrigen und das innenpolitische System enthalten sein. Die Königreiche versuchen jeweils China zu vereinen. Die Ziele werden jedes halbe Jahr aktualisiert. Jeden Monat können die Spieler Befehle erteilen, neue Offiziere für das Königreich suchen, Pfeile und Gegenstände kaufen und eine Vielzahl von militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Befehlen ausführen – abhängig vom Rang des Spielers.

DYNASTY WARRIORS 9 Empires erscheint am 15. Februar 2022 für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und digital für PlayStation 5 (kostenloses Upgrade von der PlayStation-4-Version verfügbar).

Quelle: KOEI TECMO