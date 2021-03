Dungeons & Dragons: Dark Alliance angekündigt Knuffte am Mi, 17.03.2021, 22:00 Uhr

Wizards of the Coast haben bekannt gegeben, wann Dungeons & Dragons: Dark Alliance veröffentlicht wird. Kreuzt euch den 22. Juni 2021 im Kalender an, den das Spiel erscheint für die Xbox One, Series S/X sowie PS4 und 5.

"DARK ALLIANCE markiert einen wichtigen Meilenstein für uns als erstes Dungeons & Dragons-Videospiel, das von Wizards of the Coast veröffentlicht wird." sagt Chris Cocks, Präsident von Wizards of the Coast. "Wir freuen uns, uns über die Tischplatte hinaus zu entwickeln und Langzeit-Fans sowie neuen Zielgruppen eine brandneue D&D-Erfahrung bieten zu können, wenn das Spiel diesen Juni erscheint."

Das Spiel wurde von dem Wizards Studio Tuque Games entwickelt und spielt in den Forgotten Realms. Es bietet Echtzeit-Kampf und dynamisches Koop-Gameplay und lässt den berüchtigten Drizzt Do'Urden und seine legendären Gefährten - Catti-Brie, Bruenor und Wulfgar - gegen einige der kultigsten Monster aus der Welt von Dungeons & Dragons antreten. Frostriesen, Betrachter und weiße Drachen durchstreifen die gefrorene Tundra von Icewind Dale auf der Suche nach dem Crystal Shard - und es liegt an den Gefährten die Kraft aufzubringen, um sie davon abzuhalten ihn zu beanspruchen und dazu zu nutzen ihr Zuhause zu zerstören.

Quelle: Hasbro