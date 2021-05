Dark Alliance neuer In-Game-Trailer Amortis am Mi, 12.05.2021, 15:45 Uhr

Wizard of the Coast und Tuque Games haben einen neuen Dark Alliance In-Game Trailer im Spiel veröffentlicht, in dem die Frostriesen vorgestellt werden! Dort treffen wir auf Utaar, einen berühmt-berüchtigten König der Frostriesen und anscheinender Nachkomme von Kelvin selbst, der das Grab seines Vorfahren sucht, in der Hoffnung, die Mittel wiederzugewinnen, um dem Crystal Shard seine Würdigkeit zu beweisen.

Quelle: KochMedia