Dragonkin: The Banished stellt Charaktere und Fähigkeiten vor XBU MrHyde am Mi, 22.01.2025, 12:30 Uhr

NACON und Eko Software stellen die Figuren vor, die im neuen Fantasy-Hack’n’Slash Dragonkin: The Banished im Mittelpunkt stehen. Als langjährige Fans des Genres hat das Team von Eko Software ikonische Charaktere erschaffen, die von Genre-Standards inspiriert, aber mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Dragonkin: The Banished wird ab dem 06. März 2025 im Early Access auf PC (via Steam) verfügbar sein und zum finalen Release auch für Konsolen erscheinen.



In Dragonkin: The Banished erkunden die Spielenden eine Welt, die vom Drachenblut verdorben wurde. Dort kämpfen sie gegen monströse Kreaturen und gewaltige Drachen, um die Ländereien für die Menschheit zurückzuerobern. Vier legendäre Helden, alle Meister eines bestimmten Elements, stellen sich mit speziellen Fähigkeiten und Kampftechniken der Dunkelheit. Die Spielenden können ihren Charakter je nach bevorzugtem Spielstil wählen und dessen Macht mit dem Ancestral Grid, einem besonderen Fähigkeitensystem, ausbauen. Außerdem begleitet sie ein treuer Drachling auf ihrer Reise und bringt ganz eigene Attribute und Fähigkeiten mit.



Die drei spielbaren Charaktere im Early Access:

Lothair de Montdragon ist ein Ritter mit dem Glauben an den Ewigen. Schon in jungen Jahren im Kampf ausgebildet, beherrscht er die Feuerlanze mit beispiellosem Können. Sein unerschütterlicher Glaube an den Ewigen und seine unerschütterliche Entschlossenheit machen ihn unempfindlich gegenüber jeglicher drakonischer Korruption. Er präsentiert sich als das Licht, das die Dunkelheit vertreiben wird.

Electrane, das Orakel, hat eine besondere Verbindung zum Drachling und Drachenblüter. Als mächtige Magierin mit drakonischen und elektrischen Fähigkeiten besiegt sie ihre Rivalen aus der Ferne mit zerstörerischen Zaubern.

Rurik Haraldson, der Barbar, ist einer der besten Krieger der nordischen Länder. Er überlebte die Aufnahme von weißem Drachenblut, dem Initiationsritus der Barbaren, wodurch er übermenschliche Stärke und Eiskräfte erlangte. Als aggressiver Nahkämpfer fürchten seine Feinde seine Axt und seinen Hammer.

Quelle: Nacon