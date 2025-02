Dragonkin: The Banished - Demo-Trailer verfügbar

Eko Software und NACON kündigen an, dass die Demo von Dragonkin: The Banished ab heute und während des Steam Next Festes spielbar sein wird. Das Studio nutzt diese Gelegenheit außerdem dazu, über Details neuer Updates zu informieren, die dem Spiel in den kommenden Monaten hinzugefügt werden.



Ab sofort bis zum 03. März: Die Demo auf Steam

Wenige Tage vor dem Steam Next Fest ist eine Vorschau auf die Welt von Dragonkin verfügbar, in der die Spielenden in die Rolle eines von drei Helden schlüpfen, die von einem der vier verfügbaren Drachlinge begleitet werden. Die Demo beginnt mit dem Prolog des Spiels, in dem sich die Charaktere bereits auf einer hohen Stufe befinden und gibt dabei einen Einblick in die Macht jedes Charakters und ihrer fortgeschrittenen Fähigkeiten, mit denen die Drachen bekämpft werden können. Anschließend wird die Stadt Montescail als ein sich entwickelnder Knotenpunkt zu erkunden sein, in dem Ausrüstung verbessert, mit NPCs gehandelt und Erfahrungen individuell gestaltet werden können. Außerdem gibt es Zugang zu Endspiel-Modi und Kerker-Reinigung, in dem die Spielenden sich Feinden und Bossen in zwei Biomen stellen.



Ab 06. März: Early Access

Nach der Veröffentlichung des Spiels im Early Access können alle das erste Kapitel der Geschichte erkunden und sich auf die Spur des Giftdrachenfürsten begeben. Im Endgame stehen eine Reihe von vordefinierten Jagden mit steigendem Schwierigkeitsgrad, die Kerker-Reinigung, Bosskämpfe und individuelle Jagden zur Verfügung. Es warten aufregende Kämpfe gegen die giftigen und elektrisch geladenen Kreaturen, die in diesen Umgebungen vorkommen. Um sie zu besiegen, müssen sich die Spielenden auf das Ancestral Grid verlassen. Durch das Plündern von Fragmenten während ihres Abenteuers erhalten sie neue Fertigkeiten und Modifikatoren, die sie mit ihrem Klassenraster kombinieren können, um einzigartige Builds zu erstellen. Darüber hinaus wird die Stadt mit einer Vielzahl neuer Dienste zum Leben erweckt: Spielende können ihre Stadt aufleveln, um neue Händler und Boni freizuschalten, die es ihnen ermöglichen, Builds zu optimieren und Helden im Hack'N'Slash-Stil aufzustocken.



Die Monate danach

Dragonkin: The Banished wird während der Early-Access-Phase durch mehrere Updates verbessert, die neue Funktionen für verschiedene Aspekte des Spiels bringen: Neue Fähigkeiten, Inhalte und Spielmodi, insbesondere im Endgame, werden das Spielerlebnis vervollständigen. Die Story wird um einen vierten spielbaren Charakter, neue Fragmente für das Ancestral Grid und neue Funktionen für die Stadt erweitert, die die Helden-Builds verbessern. Im Herbst 2025 wird der Koop-Modus verfügbar sein, der Online-Spiele für bis zu vier Personen ermöglicht. Dieses Feature wird spannende Kämpfe mit Freund:innen ermöglichen und die Stadt zu einem gemeinsamen Zentrum machen, von dem alle profitieren können.



Die Demo von Dragonkin: The Banished ist ab sofort verfügbar. Das Spiel wird am 06. März 2025 im Early Access auf Steam erscheinen. Zum finalen Release wird es auch auf Konsole veröffentlicht.

