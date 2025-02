Dragonkin: The Banished stellt die verfluchte Welt vor XBU MrHyde am Fr, 14.02.2025, 14:30 Uhr

Eko Software und NACON stellen die verfluchte Welt von Dragonkin: The Banished vor und präsentieren der Community die verschiedenen Umgebungen des neuen Hack'N'Slash-Spiels. Im Herzen dieser liegt der letzte Zufluchtsort der Menschheit: die Stadt Montescail. Dragonkin: The Banished wird ab dem 6. März 2025 im Early Access auf Steam erhältlich sein und bei der endgültigen Veröffentlichung auch auf Konsolen.



Im Dragonkin-Universum herrschen Verwüstung und ein Schleier der Korruption über die einstigen Menschenländer. Die mächtigen Drachen sichern ihre Macht durch monströse Kreaturen, denen sich die Spielenden stellen müssen. Mit dem Start in den Early Access werden der Community mehrere Gebiete zur Verfügung stehen.



Im Inneren der Sümpfe von Ja'Ksara des Dschungels von Kalah, die vom grünen Drachenblut geplagt sind, werden sie sich dem Gift ihres Feindes stellen. An den Stränden des Archipels der Alten Welt, der Wiege der Orakel, leben Kreaturen mit zerstörerischen elektrischen Fähigkeiten, die sie vom Blut des Blauen Drachen geerbt haben. Außerdem kann Delphaipolis erkundet werden, die gefallene Hauptstadt der Orakel. Im Endgame stehen dann verschiedene unterirdische Orte und Verliese, die von Feinden befallen wurden, zur Erkundung offen.

Quelle: Nacon