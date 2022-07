Dragon Ball: The Breakers erscheint Mitte Oktober XBU MrHyde am Fr, 22.07.2022, 12:00 Uhr

Bandai Namco Europe gibt bekannt, dass Dragon Ball: The Breakers am 14. Oktober 2022 erscheinen wird. Zusätzlich wird es einen Closed Network Test am 06. und 07. August geben. Das Spiel wird für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen und wird mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel sein. Physische Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich.



Das Spiel wird in drei verschiedenen Editionen erhältlich sein:

Die Standard Edition wird nur digital verfügbar sein und das Spiel enthalten. Vorbestellerinnen und Vorbesteller erhalten außerdem einen „C-18 Transphere“ mit der Fähigkeit „Wall Kick“ sowie das Accessoire „Scouter (Blau)“.

Die Special Edition ist sowohl im Einzelhandel als auch in digitaler Form erhältlich und enthält das komplette Spiel sowie das Special Edition Pack mit einem anpassbaren Kostüm, der Siegerpose „Zweihändig gut“ und dem Fahrzeug-Skin „Drache (Gelb)“. Vorbestellerinnern und Vorbesteller für diese Edition schalten ebenfalls die „C-18 Transphere“ und das Accessoire „Scouter (Blau)“ frei.

Die Limited Edition wird exklusiv im Bandai Namco Store erhältlich sein. Zusätzlich zu den Inhalten der Special Edition enthält die Limited Edition ein Steelbook, drei Raider-Sticker und die Cell Shell-Figur sowie das „Potara (Grün)“-Zubehör im Spiel, das ein zeitlich begrenzter, exklusiver Bandai Namco Store Bonus ist.

Quelle: BandaiNamco