Der Launch-Trailer zu Dragon Ball: The Breakers XBU MrHyde am Mi, 19.10.2022, 14:30 Uhr

Seit Freitag gibt es Dragon Ball: The Breakers unter anderem für die Xbox One. Wir haben hier noch den offiziellen Launch-Trailer und alle Informationen von Bandai Namco Europe zum Release für euch:



In DRAGON BALL: THE BREAKERS können die Spielerinnen und Spieler wählen, ob sie sich einem Team von sieben Überlebenden anschließen, welche versuchen dem mächtigen Räuber zu entkommen oder ob sie selbst die Rolle des Räubers übernehmen möchten und die Flucht der Überlebenden tatkräftig versuchen zu verhindern.



Die Überlebenden sind in einem „Zeitsaum“ gefangene Zivilisten, welcher sie an einem Ort gefangen hält, an dem Raum und Zeit durcheinandergeraten sind. Sie müssen sich auf ihren Verstand, auf über die Karte verstreute Gegenstände und auf die Zusammenarbeit untereinander verlassen, um die Superzeitmaschine zu aktivieren und zu entkommen.



Wenn sie sich hingegen für die Rolle eines Räubers entscheiden, verkörpern die Spielerinnen und Spieler einen der ikonischen Antagonisten aus Dragon Ball wie Cell, Majin Boo oder Freezer. Jeder von ihnen wird im Laufe des Spiels immer gefährlicher, entwickelt sich zu neuen, mächtigen Formen und zerstört Teile der Karte, was die Versteckmöglichkeiten für die Überlebenden zunehmend eingrenzt.



DRAGON BALL: THE BREAKERS wird auch nach der Veröffentlichung kontinuierlich mit neuen Inhalten und saisonalen Updates unterstützt. Das Spiel bietet außerdem ein kostenloses saisonales „Dragon Tier“, das die Spielerinnen und Spieler mit kostenlosen Inhalten belohnt, während sie das Spiel spielen. In dieser Saison wird die Tier 50-Belohnung der Farmer-Skin für Überlebende sein.

Quelle: BandaiNamco