Die Zero Hour ist in Battlefield 2042 gestartet XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 16:30 Uhr

Heute erscheint mit Zero Hour endlich die erste Saison in Battlefield 2042. Euch erwarten neue Inhalte, die für alle Spieler im neuen Battle Pass enthalten sind. Mit dabei: eine neue Karte, eine neue Spezialistin und neue Ausrüstungsgegenstände.

Weitere kosmetische Objekte wie legendäre Skins und Nahkampf-Takedowns stehen mit der Premium-Version des Battle Pass zur Verfügung.

In Zero Hour brechen Spielende auf der neuen Karte "Kontakt" zu den kanadischen Rocky Mountains auf und überwinden das vertikale Terrain. Darüber hinaus feiert die Fahrzeugabwehr-Expertin Ewelina Lis ihr Debüt in Battlefield 2042. Die neue Spezialistin ortet Fahrzeuge am Boden und in der Luft, um diese mit ferngesteuerten Raketen zu zerstören.

Zero Hour fügt eine Vielzahl neuer Objekte für verschiedene Spielweisen hinzu. Neben den Kampfhubschraubern RAH-68 Huron und YG-99 Hannibal gibt es die Armbrust Ghostmaker R10, das BSV-M Scharfschützengewehr für mittlere Distanzen sowie den Rauchgranaten-Werfer.

Neben der Einführung neuer Inhalte setzt Zero Hour die Fixes und Verbesserungen an Battlefield 2042 fort, wobei es kontinuierlich um Stabilität, Gameplay-Balancing, Feuergefechte, Fahrzeugsteuerung, Leistung und mehr geht – neben den Säulen des langfristigen Supports, wie im aktuellen Entwicklungsupdate ausgeführt.

Battlefield 2042 ist im Handel und bei digitalen Anbietern für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC erhältlich. Alle Versionen für die aktuelle Hardware-Generation beinhalten zudem eine Doppelberechtigung.

Quelle: Electronic Arts