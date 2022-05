Die Vereine der eFootball Championship Pro 2022 verkündet XBU TNT2808 am Sa, 28.05.2022, 18:15 Uhr

Lust auf eSport? Dann könnte euch der Zeitplan sowie die Vereine des eFootball Championship 2022 interessieren. Der Wettbewerb rund um eFootball 2022 ist in zwei Varianten aufgeteilt: eFootball Championship Pro und eFootball Championship Open.

eFootball Championship Pro

Bei der eFootball Championship Pro treten acht europäische Spitzenklubs mit ihren professionellen E-Sports-Teams in einem dreiwöchigen Showdown gegeneinander an.

Die Vereine, die am diesjährigen Turnier teilnehmen, sind FC Bayern München, FC Barcelona, Manchester United, Arsenal, Celtic FC, AS Monaco, AS Roma und Galatasaray.

Details des Zeitplans:

Samstag, 04. Juni: Auslosung der Gruppen

Samstag, 11. Juni – Sonntag, 12. Juni: Gruppenphase Tage 1 & 2

Samstag, 18. Juni – Sonntag, 19. Juni: Gruppenphase Tage 3 & 4

Samstag, 25. Juni: Viertelfinale & Halbfinale

Sonntag, 26. Juni: Spiel um den dritten Platz & Finale

KONAMI wird das Turnier live über die eFootball-Kanäle in den sozialen Medien übertragen. Während der Übertragung läuft eine Kampagne, bei der die Zuschauer In-Game-Inhalte gewinnen können.

Im Rahmen der eFootball Championship Pro wird es auch eine Reihe von Kampagnen der teilnehmenden Vereine geben, bei denen die Fans nach den Ergebnissen der Spiele Goodies der Vereine gewinnen können.

Weitere Details zu den verschiedenen Kampagnen, die während der eFootball™ Championship Pro stattfinden sind in den offiziellen Ankündigungen der Vereine sowie in den In-Game-News in eFootball 2022 zu finden.

eFootball Championship Open

Die eFootball Championship Open ist ein öffentlicher Wettbewerb, an dem eFootball 2022-Spieler aus der ganzen Welt teilnehmen und auf verschiedenen Konsolen gegeneinander antreten können, darunter: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam. In diesem Jahr können die eFootball Championship Open's World Finals auch mobil auf iOS- und Android-Geräten ausgetragen werden.

Details des Zeitplans:

Montag, 27. Juni – Sonntag, 03. Juli: Runde 1

Freitag, 08. Juli – Montag, 11. Juli: Runde 2

Samstag, 30. Juli – Sonntag, 31. Juli: Runde 3

Samstag, 13. August - Sonntag 14. August: World Finals

Über Dreamteam

"Dreamteam" ist der brandneue Spielmodus, in dem die Nutzer ein ganz eigenes Team zusammenstellen können, indem sie Spieler und Manager unter Vertrag nehmen, Ingame-Gegenstände nutzen (z.B. GP, die die Nutzer durch das Spielen verschiedener Ingame-Matches erhalten können) und gegen andere Nutzer aus aller Welt antreten. Die Nutzer können ihre Spieler darüber hinaus entwickeln und verstärken, um sie an ihren individuellen Spielstil anzupassen.

Mit "Dream Team" können eFootball 2022-Benutzer ein Team zusammenstellen, das ihre ganz eigenen fußballerischen Ideologien widerspiegelt.

Quelle: Konami