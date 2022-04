Die Tropico 6 Next Gen Edition ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Fr, 01.04.2022, 15:15 Uhr

Publisher Kalypso Media und die hauseigenen Entwickler von Realmforge Studios freuen sich, bekannt zu geben, dass Tropico 6 ab sofort in nativer 4K-Auflösung für Xbox Series X|S sowie PS5 erhältlich ist. Zusätzlich zum Hauptspiel enthält die Tropico 6 – Next Gen Edition den Llama of Wall Street-DLC und das El Prez Pack, welche eine zusätzliche Mission, neue Gebäude und neue Dekorationen für den Palast des Diktators beinhalten. Die weiteren Infos:



Spieler erleben die Inseln von Tropico wie nie zuvor in erneuerter 4K-Brillanz mit verschärftem Panoramablick auf die wunderschönen Strände und das kristallklare Wasser der Bananenrepublik. Dabei schlüpfen Spieler in die Rolle von El Presidente und spielen in 4 verschiedenen Epochen, in denen die Zukunft von Tropico und seinen Bürgern ganz in ihrer Hand liegt. El Presidente kann als furchterregender Diktator oder auch als friedliebender Staatsmann agieren. Ungeachtet seines Führungsstils muss er Politik, Infrastruktur und Wirtschaft im Gleichgewicht halten und daran arbeiten, ein weitläufiges Inselparadies zu schaffen. In dem mitinbegriffenen Llama of Wall Street-DLC können Spieler große Geschäfte machen und den Aktienmarkt manipulieren, um die tropicanische Wirtschaft zu beeinflussen (und die Taschen von El Prez zu füllen). Außerdem können neue Industriegebäude gebaut werden, der Wert von Gütern und Tourismusgebühren kann beeinflusst werden und es gibt neue zufällig auftretende wirtschaftliche Ereignisse, die selbst die widerstandsfähigsten Diktatoren auf die Probe stellen werden.

Quelle: KalypsoMedia