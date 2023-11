Destiny 2 – Saison des Wunsches beginnt Ende November XBU MrHyde am Mi, 15.11.2023, 17:00 Uhr

Heute wurde ein Teaser-Trailer für die Saison des Wunsches vorgestellt, die nächste Saison von Destiny 2. Letzte Woche haben die Spielenden das letzte Rätsel des Imbaru-Antriebs gelöst sowie eine Reihe von Tests, die von der Hexenkönigin Savathûn ausgeheckt wurden und ein verstecktes Ei von Riven, einem Wunschdrachen der Ahamkara, enthüllten. Während der Saison des Wunsches, die am 28. November beginnt, kehren die Hüter in die Träumende Stadt zurück, wo sie neue Aktivitäten, Ausrüstung und Geheimnisse entdecken werden.



Die Saison des Wunsches ist die letzte Saison für Destiny 2, bevor am 27. Februar 2024 die Erweiterung Die finale Form mit neuen Episoden veröffentlicht wird. Die finale Form ist der monumentale Abschluss der Saga um Licht und Dunkelheit, in dem die Hüter auf den Zeugen treffen.

Quelle: Activision