Destiny 2: Die Hexenkönigin stellt neue Waffen vor XBU MrHyde am Di, 01.02.2022, 18:30 Uhr

Der neueste Trailer für Destiny 2: Die Hexenkönigin stellt einige der Waffen vor, die Hüter in der kommenden Erweiterung gegen Savathûn einsetzen werden – einschließlich neuer Exotischer Ausrüstung und klassenspezifischer Glefen. Hüter können außerdem ihre eigenen Waffen schmieden, wodurch sie ihr ultimatives, individuelles Arsenal erstellen.



Darüber hinaus wird in „Die Hexenkönigin“ auch ein brandneuer Waffen-Archetyp eingeführt, den Spieler gegen die Strahlende Brut einsetzen können: die Glefe. Glefen sind First-Person-Nahkampfwaffen, die Projektile über mittlere Distanz abfeuern können und mehr.



Destiny 2: Die Hexenkönigin erscheint am 22. Februar für Xbox, PC und PlayStation.

Quelle: Activision