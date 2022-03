Desciples: Liberation erhält einen neuen DLC XBU ringdrossel am Fr, 11.03.2022, 10:00 Uhr

Wie Publisher Kalypso Media und Entwickler Frima Studio angeben, wird mit dem Titel Paths to Madness ein neuer DLC für das Dark Fantasy Strategie-RPG Disciples: Liberation an den Start gebracht. Neue Geheimnisse werden gelüftet, während Spieler:innen Avyanna in ein neues Abenteuer folgen, um die Völker Nevendaars zu befreien. Dunkle Geheimnisse, mysteriöse Kreaturen und verlorene Schätze erwarten die Spieler:innen auf ihrer neuen Reise in die Freiheit.

Mit gerüsteten Waffen begeben sich Spieler:innen auf die Pfade des Wahnsinns, wo sie eine Vielzahl von Abgründen, Verliesen und Quests entdecken werden – allesamt voller neuer Schätze und längst vergessener Waffen. Die Spieler:innen vermögen jene Geheimnisse zu enthüllen, die tief in Nevendaar liegen; vom Labor eines wahnsinnigen Nekromanten bis zur geheimen Werkstatt des Schleiers und einem heiligen Hain der elfischen Allianz.

Spieler:innen erkunden die entlegenen Weiten Nevendaars, in denen sie zunächst auf 4 mächtige Feinde treffen, die sich im Verlauf des Spiels aber zu starken Verbündeten entwickeln werden. Dabei handelt es sich um die verschlagene Tochter der Sünde, die Lebende Rüstung, die Blutents und den Avatar des Todes. Alle bergen dunkle Geheimnisse und unerbittliche Kräfte in sich, die einzig und allein die Spieler:innen aufdecken können. Außerdem wartet am Ende jedes Pfades eine legendäre Belohnung, die nur darauf wartet, noch einmal in die Schlacht geführt zu werden.

Quelle: Kalypso Media Group GmbH