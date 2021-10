Disciples: Liberation steht kurz vorm Release XBU TNT2808 am Do, 14.10.2021, 14:45 Uhr

In genau einer Woche, am 21. Oktober, erscheint Disciples: Liberation für PC, PlayStation-Konsolen und Xbox One sowie Xbox Series X/S. In einem neuen Entwicklertagebuch wird euch deshalb Katanira, die Widersacherin des Abentuers, vorgestellt. Sie ist die Anführerin des Schleiers.

Außerdem erhaltet ihr im Video einen ersten Blick in das "Queen's Nest". Zudem erfahren Spieler:innen mehr über einen der insgesamt 9 Gefährten: Bagthal, von Dämonen gefangen gehalten und versklavt, stellt er sich gegen Bethrezen und seine Unterdrücker und kämpft an Avyannas Seite gegen die Sklaverei in Nevendaar.

Features:

Einzelspielerkampagne mit 80+ Stunden Spielzeit: Erlebe ein umfassendes Dark Fantasy Epos in drei Akten mit mehr als 270 Quests und Zielen sowie fünf einzigartigen Enden.

Erlebe ein umfassendes Dark Fantasy Epos in drei Akten mit mehr als 270 Quests und Zielen sowie fünf einzigartigen Enden. Entdecke ein vom Krieg zerrissenes Land : Eine weitläufige und verheerte Welt mit zahllosen Geheimnissen, verborgenen Schätzen und einer blutigen Vergangenheit warten darauf, von dir entdeckt zu werden.

Eine weitläufige und verheerte Welt mit zahllosen Geheimnissen, verborgenen Schätzen und einer blutigen Vergangenheit warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Schreibe deine Geschichte: Wähle unter vier einzigartigen Klassen und wähle aus einer Vielzahl möglicher Verbündeter unterschiedlichster Fraktionen, um deinen Platz in der Welt zu bestimmen.

Wähle unter vier einzigartigen Klassen und wähle aus einer Vielzahl möglicher Verbündeter unterschiedlichster Fraktionen, um deinen Platz in der Welt zu bestimmen. Errichte dein Refugium: Erlange wertvolle Ressourcen und nutze dein politisches Geschick, um deine Zuflucht zu einem neuen Heim auszubauen.

Erlange wertvolle Ressourcen und nutze dein politisches Geschick, um deine Zuflucht zu einem neuen Heim auszubauen. Kämpfe um dein Leben: Rekrutiere mehr als 50 Einheiten und stelle eine Armee zusammen, die perfekt zu deinem Spielstil passt. Meistere den Umgang mit Stahl und Magie in komplexen, rundenbasierten Kämpfen.

Rekrutiere mehr als 50 Einheiten und stelle eine Armee zusammen, die perfekt zu deinem Spielstil passt. Meistere den Umgang mit Stahl und Magie in komplexen, rundenbasierten Kämpfen. Tödliche Bosse: Zeige was du kannst und stelle dich mit deinen Gefährten furchterregenden Bestien, gegen die du nur mit der richtigen Strategie gewinnen kannst.

Zeige was du kannst und stelle dich mit deinen Gefährten furchterregenden Bestien, gegen die du nur mit der richtigen Strategie gewinnen kannst. Jede Entscheidung zählt: Gehe deinen eigenen Weg und entscheide, was für ein Anführer du sein wirst.

Gehe deinen eigenen Weg und entscheide, was für ein Anführer du sein wirst. Duell unter Freunden: Stellt euch der ultimativen Herausforderung und kämpft in Online-Gefechten für 2 Spieler um den Sieg.

Disciples: Liberation erscheint am 21. Oktober für Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PlayStation 4 und PlayStation 5 und kann neben Steam, dem Kalypso Store und dem Microsoft Store nun auch im PlayStation Store vorbestellt werden.

Quelle: Kalypso Media