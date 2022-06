Der Fluch des Skarabäus legt sich über For Honor XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 17:10 Uhr

Ab Donnerstag, dem 16. Juni startet in For Honor Year 6 Season 2 Curse of the Scarab. Was das für euch bedeutet? Vorrangig werdet ihr es mit einer Überarbeitung neuer Inhalte für das Kampfspiel zu tun haben.

Nach der großen Katastrophe nutzte Bolthorn die Macht der gestohlenen Relikte, um sein Volk zu retten. Doch dabei legte er unwissentlich einen schrecklichen Fluch über Heathmoor aus. Die neue Season ist von der ägyptischen Mythologie inspiriert und beinhaltet einen neuen Helden-Skin, einen neuen Battle-Pass und ein Battle-Paket. Zusätzlich findet das Event "Justice of the Pharaohs" statt. Das Testgelände ist wieder ab dem 30. Juni bis zum 7. Juli verfügbar und lässt die Veränderungen der Deckungsdurchbruch-Schwachstelle entdecken.

Mit dem "Fluch des Skarabäus" werden in For Honor neue Änderungen der Spielumgebung implementiert, um die Atmosphäre des Fluchs, der über Heathmoor liegt, besser widerzuspiegeln. Spielende können sich auf die dreiteilige Kurzgeschichte "Sand of Ruins" freuen, die Bolthorns Beweggründe für die Verwendung der gestohlenen Relikte und den ungewollten Untergang des Landes aufdeckt. Der erste Teil dieser Geschichte wird am 17. Juni veröffentlicht. Das Event "Justice of the Pharaohs" bringt eine neue Version des Herrschaftsmodus, plünderbare Waffen, einen kostenlosen Eventpass und neue Aufträge mit sich. Vom 16. Uni bis zum 7. Juli haben Spielende die Möglichkeit, das neue Event auf der Flussfestung-Karte zu spielen und eine Aktualisierung des Ambientes und der Grafik zu erleben. Im späteren Verlauf der Season wird es zudem noch mehr Überraschungen geben.

​Der Battle Pass für Year 6 Season 2 wird zum Start mit 100 Stufen verschiedener Belohnungen erhältlich sein, die das Thema der Season reflektieren. Spielerende können den traditionellen Battle-Pass oder das Battle-Paket erwerben, das den Battle Pass enthält und sofort 25 Stufen freischaltet. Außerdem wird der neue Helden-Skin, Bolthorn der Verfluchte, zum Saisonstart für 25.000 Stahl erhältlich sein.

For Honor begeistert weltweit über 30 Millionen Spieler:innen und ist für Xbox One, für Xbox Series X|S sowie PC mit dem Xbox Game Pass sowie für PlayStation 4 und Ubisoft+, dem Abo-Service von Ubisoft, erhältlich. For Honor ist auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S durch Abwärtskompatibilität spielbar.

Quelle: Ubisoft