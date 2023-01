Das ist das Team of the Year von FIFA 23 XBU MrHyde am Mo, 23.01.2023, 12:30 Uhr

Electronic Arts stellte jetzt das offizielle Team of the Year (TOTY) von EA SPORTS FIFA 23 vor. Weltweit haben Millionen von Fans ihre Meinung dazu abgegeben, wer den Sprung ins prestigeträchtige TOTY schafft und damit zu den Besten der Welt aus dem Jahr 2022 gehört.



EA SPORTS feiert den Weltfußball jedes Jahr, indem Fans die Gelegenheit bekommen, ihre herausragendsten Lieblingsspieler zu wählen. Auch diesmal haben wieder Millionen von Fans für das TOTY abgestimmt. Kylian Mbappé holte mit 23% die meisten Stimmen aller Stürmer. Kevin de Bruyne war mit 21% der erfolgreichste Mittelfeldspieler, Achraf Hakimi mit 15% der beste Verteidiger und Thibaut Courtois mit 56% der stärkste Torwart.



Das komplette TOTY-Team ist ab 26. Januar nur in FIFA 23 erhältlich. Die vollständige Elf ist ab 20. Januar in FIFA Online und ab Anfang Februar in FIFA Mobile verfügbar. Bevor die komplette Elf in FIFA 23 Einzug hält, haben Spieler vom 20.-21. Januar die Chance, die Stürmer-Items, vom 22.-23. Januar die Mittelfeldspieler und vom 24.-25. Januar die Verteidiger und den Torwart im Spiel zu erleben.



„Unsere Abstimmung zum EA SPORTS FIFA TOTY verzeichnet jedes Jahr eine steigende Beteiligung und hat sich zu einer hoch angesehenen Autorität für die Besten der Besten im Weltfußball entwickel“", so David Jackson, VP of Brand bei EA SPORTS FC. „Das Team of the Year gibt Millionen junger Fußballfans die Chance, die Weltelite zu wählen. Für uns ist es eine Ehre, die von ihnen gewählte Elf in FIFA 23 präsentieren zu dürfen.“

DAS TEAM OF THE YEAR VON EA SPORTS FIFA 23:

Stürmer

Karim Benzema (Frankreich) - Real Madrid

Kylian Mbappé (Frankreich) – Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentinien) - Paris Saint-Germain

Mittelfeldspieler

Jude Bellingham (England) - Borussia Dortmund

Kevin de Bruyne (Belgien) - Manchester City

Luka Modric (Kroatien) - Real Madrid

Verteidiger

Achraf Hakimi (Marokko) - Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brasilien) - Real Madrid

Theo Hernández (Frankreich) - AC Mailand

Virgil van Dijk (Niederlande) - Liverpool

Torwart

Thibaut Courtois (Belgien) - Real Madrid

Quelle: EASports