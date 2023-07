Das ist das Gamescom Lineup von Bandai Namco in 2023 XBU ringdrossel am Fr, 21.07.2023, 11:15 Uhr

Der japanische Spielehersteller Bandai Namco hat sein Lineup für die diesjährige Gamescom enthüllt. Wer den Stand besuchen will, findet diesen in Halle 6, Stand A21. Wir haben euch die Liste in die News gepackt.

Das ist sind die Games von Bandai Namco:

Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC)

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Park Beyond (PS5, Xbox Series, PC)

Sand Land (PS5, Xbox Series, PS4 PC)

Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC)

Quelle: BandaiNamco