Drei familienfreundliche Spiele erwarten euch dieses Jahr dank Bandai und Outright Games XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 11:15 Uhr

Outright Games hat auf der OG Unwrapped drei neue Titel für dieses Jahr angekündigt, die von Bandai Namco Europe herausgebracht werden. Alle Spiele haben etwas gemeinsam: sie sprechen die ganze Familie an!

Auf der Präsentation wurde STAR TREK PRODIGY: SUPERNOVA vorgestellt, das Fans auf intergalaktische Weltraumabenteuer mitnimmt und in der Welt der animierten TV-Serie für Kinder spielt.

DREAMWORKS DRAGONS: LEGENDEN DER 9 WELTEN wurde ebenfalls das erste Mal gezeigt. Das Action-Adventure-Spiel wurde von der gleichnamigen Animationsserie inspiriert, die 1.300 Jahre vor den Ereignissen von Drachenzähmen leicht gemacht spielt.

PAW PATROL: GRAND PRIX wird später in diesem Jahr an den Start gehen. In diesem Spiel können Familien und Freunde das erste Mal gegen die weltberühmten Welpen aus der Serie um die Wette fahren.

STAR TREK PRODIGY: SUPERNOVA

Oktober 2022: Basierend auf der gefeierten Animationsserie, die auf Paramount+ 2021 erschien, ist STAR TREK PRODIGY: SUPERNOVA das erste familienfreundliche “Star Trek”-Spiel, das sich an jüngere Spielerinnen und Spieler richtet.

Erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC und Google Stadia

DREAMWORKS DRAGONS: LEGENDEN DER 9 WELTEN

Herbst 2022: Ein neues Action-Adventure-Spiel, das von der gleichnamigen Animationsserie inspiriert wurde, die 1.300 Jahre vor den Ereignissen von Drachenzähmen leicht gemacht spielt



Erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC und Google Stadia

PAW PATROL: GRAND PRIX

30. September 2022: PAW PATROL: GRAND PRIX ermöglicht es vier Spielerinnen und Spielern mit ihren Lieblingswelpen gegeneinander Rennen zu fahren.

Erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC und Google Stadia

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment , Outright Games Ltd.