PAC-MAN zelebriert Jahrestag und wir feiern mit XBU TNT2808 am Di, 24.05.2022, 09:45 Uhr

Satte 42 Jahre - so lange gibt es die gelbe Kugel namens PAC-MAN schon. Zur Feier erscheint nicht nur ein neues Spiel diese Woche, euch erwarten auch Produkte aus Partnerschaften im Bereich Kultur, Mode sowie Musik.

Am Freitag, den 27. Mai erscheint PAC-MAN MUSEUM+ für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (unterstützt Xbox Play Anywhere) und lädt die Spielerinnen und Spieler ein, 14 Titel der legendären PAC-MAN-Reihe zu entdecken oder neu zu erleben, darunter einige, die seit Jahren nicht mehr erhältlich waren. Das Spiel ist auch mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel und wird zum Start im Xbox Game Pass spielbar sein. Zusätzlich zu den zahlreichen PAC-MAN-Spielen in der virtuellen Arcade werden die Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit haben, diese mit Schränken, Dekorationen und Erinnerungsstücken zu gestalten, bevor sie sich den verschiedenen Missionen im Spiel stellen.

Als weiterer Teil des Jubiläums werden heute ein neuer Titelsong und ein Musikvideo veröffentlicht. Das Lied heißt "We are PAC-MAN!" und wird von Kaho Kidoguchi auf Japanisch und Englisch und Ann Una auf Chinesisch interpretiert.

Um die Feierlichkeiten zu unterstützen, werden im Battle Royale Fortnite von Epic Games am 02. Juni PAC-MAN-Kosmetika erhältlich sein, die den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit geben, ihre Wertschätzung für den klassischen Charakter zu zeigen.

Zusätzlich zu diesen Ankündigungen wächst die Präsenz von PAC-MAN außerhalb von Videospielen dank neuer Partnerschaften weiter. Ab dem 06. Juni wird die PAC-MAN x EASTPAK-Kollektion in teilnehmenden Läden in der gesamten EMEA-Region, den USA und Südkorea erhältlich sein. Diese umfasst Taschen, Koffer und Federmäppchen. Zudem werden sich Touristen, die Paris besuchen, in der Yooma Urban Lodge Paris Tour Eiffel wie in einem PAC-MAN-Labyrinth fühlen, da die Eingangshalle, der Innenhof und die Korridore des Hotels mit einer immersiven Dekoration versehen sind. Im Computerspielmuseum in Berlin werden PAC-MAN und die Geister ab diesem Monat einen Zug der U-Bahnlinie 5 übernehmen. Für diesen Herbst/Winter ist eine PAC-MAN-Kollektion in Zusammenarbeit mit sloggi geplant, die in mehreren Ländern in Europa und Asien erhältlich sein wird.

Quelle: Bandai Namco Europe