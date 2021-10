Das erwartet euch im Soundtrack von Battlefield 2042 XBU TNT2808 am Mi, 06.10.2021, 12:00 Uhr

In einem neuen Blogbeitrag gab es heute Informationen zum Soundtrack von Battlefield 2042. Fast noch spannender: Die Musik könnt ihr direkt heute schon erwerben oder ganz entspannt streamen.

Neben der komplexen Soundkulisse von Battlefield 2042 findet sich auch ein dystopischer Soundtrack, der genau in die Welt von 2042 passt – komponiert wurde er von Hildur Guðnadóttir und Sam Slater, die beide an der oscarprämierten Musik von "Joker" sowie an der Musik von "Chernobyl" beteiligt waren. Der Blog enthält außerdem ein ausführliches Interview mit den beiden Komponisten über den kreativen Prozess, die Inspirationen hinter den Songs sowie über relevante Instrumente und Samples, die in die Tracks mit eingeflossen sind.

"Die Zusammenarbeit mit Hildur und Sam war großartig! Als Komponisten bringen sie jede Menge neuer Ideen mit, und wir freuen uns über jede Herausforderung, wenn es um Musik für Videospiele geht", sagt Andreas Almström, Audio Director bei Battlefield 2042. "Den kreativen Prozess zu beobachten, mit dem sie uns helfen, diese neue Soundkulisse zu zaubern ... das ist einfach großartig."

Der Soundtrack ist bei iTunes und anderen großen digitalen Musikdiensten weltweit zum Kauf erhältlich. Aktuell kann er auf Spotify, Apple, Amazon, Google, Deezer und Tidal gestreamt (und erworben) werden.

Quelle: Electronic Arts