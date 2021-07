Dark Souls III profitiert vom FPS Boost XBU TNT2808 am Do, 08.07.2021, 19:45 Uhr

Elden Ring steht zwar so langsam in den Startlöchern, dennoch freuen wir uns, dass Dark Souls III ab sofort dank FPS Boost noch besser auf der Xbox Series X und S läuft. Einen kleinen Haken gibt es jedoch...

Doch zuerst zum Positiven: Statt 30 Frames pro Sekunde können wir fortan Lothric in flüssigen 60 FPS erkunden. Der Wermutstropfen: Es bleibt bei der niedrigen Auflösung von 900p. Aber wer weiß, vielleicht wird hier ja noch in Zukunft nachgelegt. Trotzdem: So flüssig lief Dark Souls III noch nie auf der Xbox.

Bedenkt aber, dass ihr nach dem Update die Konsole neu starten müsst, um den FPS Boost im Spiel optimal nutzen zu können. Ansonsten können wir nur noch sagen: Praise the sun \[T]/

Quelle: Microsoft