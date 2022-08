Conan Exiles: Großes Update erscheint am 1. September XBU MrHyde am Mo, 29.08.2022, 13:00 Uhr

Das Zeitalter der Zauberei in Conan Exiles startet am 1. September: In „Age of Sorcery” werden Spieler erstmals zu korrumpierten Zauberern. Zur Feier des riesigen, kostenlosen Updates ist Conan Exiles vom 1.bis zum 8. September kostenlos spielbar auf Steam und vom 8. bis 11.September auf Xbox.



„Age of Sorcery” erlaubt es Spielern, einen Teil ihrer Lebenskraft zu opfern, um dunkle Mächte zu kontrollieren. Diese bösartige, gruselige Zauberei fordert sowohl Vorbereitung als auch einen Tropfen Irrsinn, anstelle von traditionellen Feuerbällen und arkanen Geschossen.





Zusätzlich zur Zauberei wird auch ein neues Attributs- und Vorteilssytem eingeführt. Dadurch haben Spieler mehr Freiheiten beim Leveln ihrer Charaktere, durch die Wahl zwischen zwei Vorteilen eim Erreichenbestimmter Meilensteine. Einige Attribute können außerdem korrumpiert werden, um besondere Vorteile zu erhalten.

Durch ein neues Aufbau-Interface und einen Kreativmodus wird das Bauen Schneller und einfacher als je zuvor. Es gibt Verbesserungen an den Untergebenen, neue Gefahren in der Wildnis und einen Battle Pass und Store voller Cosmetics.



„Age of Sorcery” ist die erste Saison im neuen Modell für Conan Exiles. Jede Saison hat ein eigenes Thema, kostenlose Inhalte und Features sowie den bezahlten Battle Pass. Zusätzlich zu den genannten Inhalten warten noch eine Reihe an weiteren Features und Verbesserungen im neuen Update am 1. September. Da das Spiel auch für kurze Zeit kostenlos auf Steam und Xbox spielbar ist, gab es noch nie eine bessere Zeit, in die Welt von Conan einzutauchen oder Freunde einzuladen.

Quelle: Deep Silver