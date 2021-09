Clash: Artifacts of Chaos zeigt sich im Entwicklertagebuch XBU TNT2808 am Do, 16.09.2021, 14:45 Uhr

Mit einem Entwicklertagebuch berichten wir heute zum ersten Mal von Clash: Artifacts of Choas. Das Spiel stammt aus der Feder chilenischer Entwickler und soll 2022 für den PC und Konsolen erscheinen. Zuvor gibt es heute aber besagtes Tagebuch im Video.

In dem Video präsentieren die drei Bordeu-Brüder – die Gründer des ACE Team-Entwicklungsstudios – den Hintergrund des Spiels. Clash: Artifacts of Chaos spielt in der skurrilen Welt Zenozoik, die bereits in den früheren Titeln Zeno Clash und Zeno Clash 2 erkundet wurde. In Clash: Artifacts of Chaos wird der erfahrene Kämpfer Pseudo verkörpert, der fernab jeder Zivilisation ein zurückgezogenes Leben führt. Als er auf ein zerbrechliches Wesen namens The Boy trifft, macht er sich auf, um die Länder von Zenozoik auf der Suche nach geheimnisvollen Relikten zu erkunden.

Quelle: NACON