Blood Bowl 3 zeigt neuen Trailer zum Superbowl XBU MrHyde am Fr, 10.02.2023, 13:10 Uhr

Cyanide Studio und NACON veröffentlichen einen neuen Trailer zu Blood Bowl 3, in dem ein Match zwischen den Bogenhafen Barons und den Thunder Valley Greenskins im Fokus steht. Dabei kommentieren die bekannten Blood Bowl-Sportmoderatoren Jim & Bob die zweite Halbzeit, in der sich Orks und Trolle im brutalen sportlichen Wettkampf gegenüberstehen. Das Fantasy-Sportspiel wird am 23. Februar 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Quelle: NACON