Blood Bowl 3 erhält neues Update

27.03.2023

Cyanide Studio und NACON geben heute Informationen über neue Updates und Inhalte für Blood Bowl 3 bekannt. Diese wurden über einen großen Patch, der jetzt für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar ist, vorgenommen.



Blood Bowl 3 wurde für ein langfristiges Spielerlebnis konzipiert und wird regelmäßig um neue Inhalte, Funktionen und Wettkämpfe erweitert. Seit der Veröffentlichung von Blood Bowl 3 im Februar haben das Studio und der Publisher das Feedback der Fans eingeholt und hierbei besonderes Augenmerk auf das Monetarisierungssystem gelegt. Zahlreiche Änderungen wurden bereits angekündigt und umgesetzt, um das Spiel zu verbessern und Probleme zu beheben.





Darüber hinaus wurde heute der neue Patch mit folgenden Änderungen veröffentlicht: Von nun an können alle gewöhnlichen, seltenen und epischen Ausrüstungsgegenstände, die durch Kauf oder Belohnungen im Spiel freigeschaltet werden, unbegrenzt von den verschiedenen Teams genutzt werden. Die Gegenstände werden für Charaktere, die dieselben Positionen spielen, nutzbar sein. Es wird also nicht mehr nötig sein, mehrere Helme oder Schulterpolster zu kaufen, um verschiedene Charaktere auf der gleichen Position auszurüsten. Spieler, die den gleichen Ausrüstungsgegenstand mehrmals gekauft haben (jetzt mit unbegrenzter Nutzung), erhalten eine Rückerstattung in Warpstone, der Blood Bowl 3 Ingame-Währung.



Das Entwicklerteam nimmt sich außerdem vor, während der gesamten Pre-Season, die bis zum Start der Season 1 im Mai andauern wird, das Spielerlebnis auf der Grundlage der Erwartungen und des Feedbacks der Community weiter zu verbessern.



Besonderes Augenmerk wird auf die Vorbereitung der Wettbewerbssaison gelegt (Ranglisten, Matchmaking-System, Admin-Tools usw.). Während der Vorsaison werden Patches veröffentlicht, um alle erforderlichen Korrekturen vorzunehmen. Um etwaige Probleme beim Start zu kompensieren, kann der Season 1 Blood Pass, der Zugang zu einer neuen Fraktion, zusätzlichen Features und 50 Belohnungsstufen bietet, von allen kostenlos freigeschaltet werden.

