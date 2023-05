Blood Bowl 3 erhält neues Update mit Echsenmenschen XBU MrHyde am Fr, 26.05.2023, 13:15 Uhr

NACON und Cyanide Studio kündigen im Rahmen des Warhammer Skulls Showcase neue Informationen zur ersten kompetitiven Saison von Blood Bowl 3 an. Die Saison wird am 22. Juni starten und neue Features, einen kompetitiven Modus, einen Blood Pass mit 50 Belohnungsstufen und eine neue Fraktion enthalten: die Echsenmenschen. Der Season 1 Blood Pass kann von allen während der Saison kostenlos freigeschaltet werden. Blood Bowl 3 ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.



Neue Funktionen in Saison 1

Die erste kompetitive Saison von Blood Bowl 3 wird neue Systeme mit sich bringen: eine offizielle Rangliste, den Blood Pass und ein Fortschrittssystem, durch welches Aufstieg und das Freischalten von Belohnungen möglich wird. Der Blood Pass wird kostenlos freischaltbar sein und wird der Community Zugriff auf die neue Echsenmenschen-Fraktion gewähren.



Außerdem wird eine weitere Funktion, die von der Community gewünscht wurde, ebenfalls während der Saison hinzugefügt: Es wird die Möglichkeit geben, sich für eine begrenzte Zeit wieder mit dem eigenen Spiel zu verbinden, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.



Die Echsenmenschen im Überblick

Die Echsenmenschen sind eine ziemlich ungewöhnliche Fraktion, da ihre Spieler sowohl stark und robust als auch schnell und wendig sind. Obwohl ihr Passspiel nicht das Beste ist, werden die Echsenmenschen mit zunehmender Erfahrung immer stärker und sind besonders für erfahrene Trainer eine kluge Wahl.

Quelle: NACON