Blood Bowl 3 ist jetzt verfügbar XBU MrHyde am Do, 23.02.2023, 12:00 Uhr

Cyanide Studio und NACON kündigen an, dass Blood Bowl 3 ab heute für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich ist. Blood Bowl 3 ist eine originalgetreue Adaption der neusten Ausgabe des bekannten Brettspiels, die denselben Humor beinhaltet und rundenbasierte Taktik mit Fantasy-Football verbindet.



Ein Kampagnenmodus voller Humor und Parodien

Im Kampagnenmodus müssen sechs Trainer besiegt werden, deren Sponsoren den Fans bekannt sein werden. Dieser Modus gibt der Welt von Blood Bowl einen neuen Dreh, ohne dabei den humorvollen Geist der Serie zu verlieren.



Sportliche Wettkämpfe

Der Online-Modus und die PvP-Kämpfe wurden überarbeitet und mit neuen Fraktionen sowie einer Vielzahl von Spielmodi erweitert. In der Wartezeit bis zur offiziellen Rangliste von Saison 1 können schnelle Matches gegen Kontrahenten auf der gleichen Stufe gespielt werden, die mittels eines Matchmaking-Systems ausgewählt werden. Mithilfe des eigenhändig verwalteten Turniersystems können alle ihre eigenen Wettkämpfe veranstalten.



Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten

Blood Bowl 3 bietet eine Reihe von Anpassungsmöglichkeiten. Von den Teamfarben bis hin zu den Cheerleadern kann jedes Team durch viele verschiedene Optionen nach dem eigenen Geschmack gestaltet werden.



Das neue Saisonsystem

Blood Bowl 3 wird als erstes Spiel der Reihe ein Saisonsystem enthalten, das das kompetitive Spiel fördert und neue Inhalte als Teil des Blood Passes bietet. Alle drei Monate beginnt eine neue Saison, die eine neue Fraktion und einen neuen Blood Pass ins Spiel bringt. Die 50 Stufen des Passes werden durch das Spielen von Matches freigeschaltet und bieten kostenlose Belohnungen. Das Erreichen der letzten Stufe schaltet die neue Fraktion der aktuellen Saison frei. Außerdem fügen die Saisons dem Spiel neue Funktionen und Herausforderungen hinzu.

Quelle: NACON