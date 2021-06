Betretet den Scheußlichen Hof in Neverwinter XBU TNT2808 am Mi, 09.06.2021, 11:30 Uhr

Die Erweiterung Sharandar in Neverwinter verfolgt das Ziel, die gleichnamigen Lande zu überarbeiten, die in der ersten Erweiterung Fury of the Feywild eingeführt wurden. Mit Episode 3: Der Scheußliche Hof steht nun das Finale der Erweiterung an.

Pünktlich zum Release auf dem PC ist ein Launch-Trailer erschienen. Auf den Konsolen müssen wir uns jedoch noch ein wenig gedulden, erst am 06. Juli können wir unter anderem auf der Xbox One in die neue Abenteuerzone ziehen, die eine epische Schlacht gegen alle drei Vetteln, zusätzliche Kopfgeldmissionen, neue heldenhafte Begegnungen, Belohnungen und vieles mehr bereithält.

Was euch im Dunkelfeensumpf erwartet, den ihr in Episode 3 bereisen werdet? Entnehmt es einfach der Pressemitteilung:

In Episode 3: Der Scheußliche Hof reisen Spieler in den Dunkelfeensumpf, um den fauligen Morast zu untersuchen, der von der mysteriösen dunklen Magie von Velma der Knochenschleiferin, einer heimtückischen Grünen Vettel und ihren Schwestern vom Scheußlichen Hof verdorben wurde. Nachdem die Iliyanbruen-Elfen und Spieler aus Neverwinter im Hexensumpf einen Sieg errungen hatten, sind froschartige Humanoide, die Grungs, in dieses Gebiet eingefallen und beanspruchen es nun für sich. Gleichzeitig hat eine Gruppe von aggressiven Dryaden, die unlängst von einer unbekannten Bedrohung aus dem Geheilten Hein vertrieben wurden, in diesem Sumpf Zuflucht gesucht. Um die Dunkelheit in Sharandar ein für alle Mal zu besiegen, müssen sich die Spieler zusammenschließen und die Rolle des Scheußlichen Hofs aufdecken.

Im Laufe dieser neuen Kampagne werden Spieler die tödlichen Diener von Velma der Knochenschleiferin im Dunkelfeensumpf bekämpfen, indem sie neue Kopfgeldmissionen annehmen und herausfordernde heldenhafte Begegnungen bestreiten. Um Sharandar vollends von der Dunkelheit zu befreien, müssen sich die Spieler in den Unterschlupf der Grünen Vettel vorwagen und dort in einem finalen Kampf gegen alle drei Vetteln gleichzeitig antreten: Die Annis-Vettel Mütterchen Nackenknacker, die Nachtvettel Mathilda Seelenräuber und die Grüne Vettel Velma die Knochenschleiferin.

Quelle: Perfect World Entertainment